رئیس مجلس ایران تردد در تنگه‌ی هرمز تنها با مجوز رسمی تهران امکان‌پذیر خواهد بود

1 ساعت پیش

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، با انتقاد شدید از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت که وی در یک ساعت، ۷ ادعای نادرست مطرح کرده است.

محمدباقر قالیباف تصریح کرد که مقام‌های آمریکایی نه از طریق چنین روش‌هایی در جنگ‌ها پیروز شده‌اند و نه در روند مذاکرات به نتیجه‌ای دست خواهند یافت.

رئیس مجلس ایران در خصوص وضعیت منطقه و امنیت تنگه‌ی هرمز هشدار تندی صادر کرد و گفت: «با تداوم تحریم‌ها، تنگه‌ی هرمز به روی کشتی‌ها باز نخواهد ماند.»

وی همچنین تاکید کرد که تردد در این آبراه بین‌المللی تنها از طریق «مسیرهای تعیین‌شده» و با اخذ «مجوز رسمی ایران» امکان‌پذیر خواهد بود.

محمدباقر قالیباف در ادامه‌ی سخنان خود خاطرنشان کرد که تصمیم نهایی درباره‌ی باز یا بسته بودن تنگه‌ی هرمز و قوانین مرتبط با این منطقه‌ی راهبردی، نه در شبکه‌های اجتماعی، بلکه در میدان عملیاتی اتخاذ می‌شود.

رئیس مجلس ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع جنگ رسانه‌ای پرداخت و مهندسی افکار عمومی را بخش مهمی از این تقابل دانست. وی با تاکید بر این‌که شهروندان ایران فریب این تحرکات را نمی‌خورند، از مردم خواست تا اخبار و اطلاعات دقیق مربوط به مذاکرات را صرفاً از طریق مواضع رسمی سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران دنبال کنند.