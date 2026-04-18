هشدار قالیباف دربارهی انسداد تنگهی هرمز و انتقاد شدید از رئیسجمهور آمریکا
رئیس مجلس ایران تردد در تنگهی هرمز تنها با مجوز رسمی تهران امکانپذیر خواهد بود
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، با انتقاد شدید از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اظهار داشت که وی در یک ساعت، ۷ ادعای نادرست مطرح کرده است.
محمدباقر قالیباف تصریح کرد که مقامهای آمریکایی نه از طریق چنین روشهایی در جنگها پیروز شدهاند و نه در روند مذاکرات به نتیجهای دست خواهند یافت.
رئیس مجلس ایران در خصوص وضعیت منطقه و امنیت تنگهی هرمز هشدار تندی صادر کرد و گفت: «با تداوم تحریمها، تنگهی هرمز به روی کشتیها باز نخواهد ماند.»
وی همچنین تاکید کرد که تردد در این آبراه بینالمللی تنها از طریق «مسیرهای تعیینشده» و با اخذ «مجوز رسمی ایران» امکانپذیر خواهد بود.
محمدباقر قالیباف در ادامهی سخنان خود خاطرنشان کرد که تصمیم نهایی دربارهی باز یا بسته بودن تنگهی هرمز و قوانین مرتبط با این منطقهی راهبردی، نه در شبکههای اجتماعی، بلکه در میدان عملیاتی اتخاذ میشود.
رئیس مجلس ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع جنگ رسانهای پرداخت و مهندسی افکار عمومی را بخش مهمی از این تقابل دانست. وی با تاکید بر اینکه شهروندان ایران فریب این تحرکات را نمیخورند، از مردم خواست تا اخبار و اطلاعات دقیق مربوط به مذاکرات را صرفاً از طریق مواضع رسمی سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران دنبال کنند.