محکومیت حملات اخیر به اقلیم کوردستان از سوی مسرور بارزانی
نخستوزیر اقلیم کوردستان از بغداد خواست حملات به اقلیم کوردستان را متوقف کند
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان ضمن درخواست از بغداد برای توقف حملات، از شرکای بینالمللی خواستار تامین تجهیزات دفاعی برای حفاظت از شهروندان و زیرساختهای انرژی شد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین ۱۴۰۵) با انتشار پیامی رسمی، حملات اخیر به اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد. وی در این پیام تاکید کرد که با وجود اینکه اقلیم کوردستان بخشی از درگیریهای جاری نبوده است، اما حملات در چند روز گذشته همچنان ادامه داشتهاند.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان خاطرنشان کرد که علیرغم برقراری آتشبس و انجام مذاکرات، حملات روزهای اخیر به کشته شدن پنج نفر و مجروح شدن شمار زیادی از شهروندان منجر شده است.
به گفتهی نخستوزیر، این اقدامات تلاشی آشکار برای برهم زدن آتشبس و وارد کردن آسیبهای بیشتر به این منطقه است.
مسرور بارزانی در ادامهی پیام خود تصریح کرد که دولت فدرال عراق باید تدابیر عملی و فوری برای پایان دادن به این حملات اتخاذ کند.
نخستوزیر اقلیم کوردستان همچنین از شرکای بینالمللی اقلیم کوردستان درخواست کرد تا تجهیزات و امکانات راهبردی لازم را برای محافظت از شهروندان کوردستان و حفاظت از زیرساختهای انرژی در برابر این تهدیدات مستمر فراهم کنند.