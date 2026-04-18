واکنش تند سفارت ایران در وین به اظهارات رئیس کمیسیون اروپا

سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش با صدور بیانیه‌ای، مواضع اخیر کایا کالاس را مصداق «خودنمایی» و نشان‌دهنده‌ی ضعف اتحادیه‌ی اروپا دانست

2 ساعت پیش

سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، روز شنبه، ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای رسمی به اظهارات و تهدیدهای اخیر کایا کالاس، رئیس کمیسیون اروپا، واکنش نشان داد. در این بیانیه، مواضع اتحادیه‌ی اروپا مورد انتقاد شدید قرار گرفته و تاکید شده است که این اتحادیه باید شیوه‌ی تعامل خود با تهران را تغییر دهد.

سفارت ایران در این بیانیه، رویکرد کنونی اتحادیه‌ی اروپا را نشان‌دهنده‌ی ضعف این نهاد در سطح جهانی و مصداق بارز «خودنمایی» توصیف کرده است. این نهاد دیپلماتیک با اشاره به مواضع رئیس کمیسیون اروپا، سخن گفتن کایا کالاس از حقوق بین‌الملل را «مضحک» خواند و تصریح کرد که اگر اروپا از قدرت اثرگذاری واقعی برخوردار بود، باید مانع از جنگ‌افروزی و تجاوز ایالات متحده و اسرائیل به خاک ایران می‌شد.

در بخش دیگری از این بیانیه، اروپا به یک «ببر کاغذی» تشبیه شده و آمده است که لفاظی‌ها و تهدیدهای توخالی برای این قاره قدرت‌آفرین نیستند. سفارت جمهوری اسلامی ایران همچنین از مقام‌های اروپایی خواسته است تا به رویکردهای «استعماری» خود پایان دهند و با زبانی محترمانه و با در نظر گرفتن حقوق کامل مردم ایران، به گفت‌وگو با تهران بپردازند. در پایان این بیانیه یادآوری شده است که هنوز برای تغییر این مواضع و اصلاح رویکردها دیر نیست.

بیانیه‌ی سفارت ایران در شرایطی صادر می‌شود که کایا کالاس در هفته‌های اخیر طی دو مقطع، اتهاماتی را علیه همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه مطرح کرده بود. وی در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۶ (۶ فروردین ۱۴۰۵)، در حاشیه‌ی نشست وزرای خارجه‌ی گروه هفت (G7) در فرانسه، مدعی شد که روسیه با ارائه‌ی اطلاعات نظامی و امنیتی به ایران، در هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی نقش دارد و با تامین پهپاد، به حملات علیه کشورهای همسایه و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده کمک می‌کند. رئیس کمیسیون اروپا همچنین تاکید کرده بود که برای پایان دادن به بحران خاورمیانه، ایالات متحده باید فشارهای خود را بر روسیه افزایش دهد تا حمایت مسکو از تهران قطع شود.

کایا کالاس در تاریخ ۱۳ و ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ و ۲۵ فروردین ۱۴۰۵) نیز، طی سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت همکاری اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل، ادعاهای پیشین خود را تکرار کرد. او با بیان این‌که ادامه‌ی جنگ در خاورمیانه به نفع مسکو است، ادعا کرد که این درگیری‌ها موجب افزایش قیمت انرژی، فرسایش سیستم‌های پدافند هوایی و انحراف توجه جهانی از جنگ اوکراین می‌شود.