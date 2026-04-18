مقام‌های آمریکایی اعلام کردند گفت‌وگوها برای تعیین تکلیف اورانیوم غنی‌شده‌ی ایران ادامه دارد

شبکه‌ی خبری سی‌بی‌اس نیوز به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که به دلیل تداوم مذاکرات میان طرفین، هنوز هیچ توافقی مبنی بر زمان توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران حاصل نشده است.

این مقام‌های آمریکایی امروز شنبه، ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین ۱۴۰۵)، به این شبکه اعلام کردند: «مذاکره‌کنندگان در حال بررسی چند گزینه برای تعامل با اورانیوم غنی‌شدهی ایران هستند، اما هنوز به راه‌حل نهایی دست نیافته‌اند.»

به گفته‌ی این منابع، برنامهی موشکی ایران و حمایت تهران از هم‌پیمانان منطقه‌ای خود، تا این لحظه در دستور کار مذاکرات قرار ندارد.

هم‌زمان با این تحولات، امروز سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا در ایران از انسداد مجدد وظیفه‌ی هرمز و بازگشت آن به وضعیت پیشین خبر داد؛ اقدامی که نشان‌دهنده‌ی تداوم کنترل نیروهای مسلح ایران بر این آبراه مهم است. این در حالی است که روز گذشته (جمعه)، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، اعلام کرده بود که وظیفه‌ی هرمز تا پایان دورهی آتش‌بس به روی تمامی کشتی‌های تجاری باز خواهد بود.

در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، واشنگتن و تهران با میانجی‌گری پاکستان یک آتش‌بس دوهفته‌ای اعلام کردند. این اقدام به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای آغاز مذاکرات گسترده‌تر به‌منظور پایان دادن به جنگی در نظر گرفته شده است که ایالات متحده و اسرائیل در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) علیه ایران آغاز کردند.