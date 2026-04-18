تشکیل کمیتهی حقیقتیاب برای بررسی دلایل مرگ یک مجروح در بیمارستانهای سلیمانیه
وزارت بهداشت دولت اقلیم کوردستان امروز شنبه، ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که در حال تحقیق دربارهی پروندهی جانباختن یک دختر پیشمرگ کورد است.
در این بیانیه آمده است که پس از انتقال غزال مولان از بیمارستان شورش (ویژهی نیروهای پیشمرگ) به بیمارستان خصوصی "بخشین"، هیچگونه اقدام پزشکی برای وی انجام نشده است. بیمارستان خصوصی از پذیرش این مجروح خودداری کرده که این مسئله در نهایت به جانباختن وی منجر شده است.
وزارت بهداشت دولت اقلیم کوردستان اعلام کرده است که در این زمینه بهطور مستقیم با ادارهی بهداشت سلیمانیه و دادستانی کل در تماس است. بر اساس قانون شمارهی ۴ حقوق بیمار مصوب سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) و آییننامهی تحقیقات شمارهی ۱۶ مصوب سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱)، کمیتهای ویژه برای کشف حقایق، اطمینان از جزئیات حادثه، اتخاذ تدابیر قانونی و مجازات متخلفان تشکیل شده است.
این وزارتخانه با تأکید بر غیرقابلقبول بودن چنین رفتارهایی، تصریح کرد که نهادهای درمانی باید همواره به وظیفهی انسانی خود در قبال حفظ جان افراد عمل کنند و نباید تحت تأثیر هیچگونه فشار یا اهداف سیاسی قرار گیرند.
غزال مولان، از نیروهای پیشمرگ کومله زحمتکشان کوردستان بود که چند روز پیش بر اثر حملهی پهپادی جمهوری اسلامی ایران به کمپ سورداش در محدودهی استان سلیمانیه، بهشدت مجروح شد. پس از این حمله، وی به بیمارستان شورش منتقل شد و تحت درمانهای اولیه قرار گرفت، اما به دلیل کمبود تجهیزات پزشکی و نبود تخت خالی در بخش مراقبتهای ویژه، درخواست انتقال وی به بیمارستانی دیگر صادر شد.
به گفتهی خانوادهی این پیشمرگ کورد، چند بیمارستان بخش خصوصی حاضر به پذیرش وی نشدند و این تأخیر طولانی در رسیدگی پزشکی، در نهایت به جانباختن او انجامید.