مخالفت قاطع تهران با مذاکره مجدد

2 ساعت پیش

معاون وزیر امور خارجه‌ی ایران در مجمع دیپلماسی آنتالیا با انتقاد از مواضع واشینگتن، تاکید کرد که تهران برنامه‌ای برای آغاز دور جدید گفت‌وگوها با آمریکا ندارد و تسلیم فشارهای تحریمی نخواهد شد.

سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه‌ی ایران، در جریان مجمع دیپلماسی آنتالیا، موضع قاطع کشورش را در قبال واشینگتن اعلام کرد و تاکید داشت که تهران برای هیچ دور جدیدی از گفت‌وگوها با آمریکا آماده نیست.

خطیب‌زاده با اشاره به این‌که به دلیل تداوم مواضع تند آمریکا، ایران هیچ قصدی برای ازسرگیری گفت‌وگوها ندارد، تصریح کرد: «تهران به هیچ وجه اورانیوم غنی‌شده را به آمریکا تحویل نخواهد داد.» وی همچنین با وجود ورود با حسن نیت ایران به مذاکرات، آمریکا را به «خیانت به دیپلماسی» متهم کرد.

معاون وزیر امور خارجه ایران در خصوص امنیت دریانوردی اظهار داشت: «ما می‌خواهیم تنگه هرمز باز بماند و تسهیلاتی نیز برای تردد کشتی‌ها فراهم کرده‌ایم، اما طرف آمریکایی در تلاش است تا مسیرهای دیپلماتیک را مختل کند.»

وی با هشدار نسبت به این‌که دوران اشغالگری پایان یافته است، افزود: «جنگ هیچ راه‌حل مثبتی به دنبال ندارد، اما اگر مجبور شویم، با تمام توان به هرگونه حمله‌ای پاسخ خواهیم داد.»

خطیب‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که وی بسیار حرف می‌زند اما اظهاراتش مملو از تناقض است.

این مقام ایرانی همچنین اسرائیل را متهم کرد که به دنبال اجرای پروژه‌ی «اسرائیل بزرگ» و تغییر واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه است. وی تاکید کرد که ایران از منطقه دفاع می‌کند و تنها به تصمیماتی پایبند خواهد بود که در چارچوب قوانین بین‌المللی باشند.

معاون وزیر امور خارجه ایران در پایان تصریح کرد که در آینده هیچ‌کس قادر نخواهد بود ایران را تحریم کند یا اراده‌ی خود را بر تهران تحمیل نماید. وی خاطرنشان کرد: «ما به حفظ حقوق خود ادامه خواهیم داد و از این پس با دقت و هوشیاری بیشتری با تحولات برخورد خواهیم کرد.»