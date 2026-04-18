واکنش تند ترامپ به انسداد تنگه هرمز: با فشار، امتیاز نمیدهیم
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در سخنانی از دفتر خود اعلام کرد که واشینگتن اجازه نخواهد داد ایران با استفاده از فشار در تنگه هرمز، خواستههای خود را به آمریکا دیکته کند. وی، تلاشهای تهران برای مسدود کردن این آبراه بینالمللی را یک "بازی بیهوده" خواند.
ترامپ در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ایرانیها خواستند کمی زیرکانه بازی کنند و بار دیگر تنگه هرمز را ببندند؛ اما آنها نمیتوانند ما را تحت فشار بگذارند و با این تهدیدها امتیازی دریافت نخواهند کرد.
رئیسجمهور آمریکا فاش کرد که روند دیپلماتیک متوقف نشده است. وی افزود: در حال حاضر گفتگوهای بسیار خوبی با طرف ایرانی در جریان است. ترامپ همچنین خاطرنشان کرد، تا پایان امروز تصمیم نهایی خود را اتخاذ خواهد کرد و مشخص خواهد شد که آیا دو طرف برای پایان دادن به جنگ به توافق نهایی دست مییابند یا خیر.
رئیسجمهور آمریکا با تأکید بر اینکه کشورش زیر بار هیچگونه فشار دریایی نخواهد رفت، تصریح کرد: آنها نمیتوانند از طریق تنگه هرمز شروط خود را بر ما تحمیل کنند.
این اظهارات در پی حمله سپاه پاسداران به یک کشتی تجاری و مسدود کردن مسیر کشتیرانی در این تنگه استراتژیک مطرح شده است.