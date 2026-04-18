فراکسیون پارت دموکرات کوردستان جلسات پارلمان عراق را تا اطلاع ثانوی تحریم کرد

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، با صدور بیانیه‌ای رسمی از تعلیق حضور خود در جلسات پارلمان تا زمانی نامعلوم خبر داد. این تصمیم در اعتراض به آنچه "نقض مکرر قانون اساسی" و "نادیده گرفتن اصول بنیادین توافق سیاسی" خوانده شده، اتخاذ گردیده است.

امروز شنبه، ۱۸ آوریل ۲۰۲۶، فراکسیون پارتی موضع نهایی خود را در قبال تحولات جاری پارلمان اعلام و تصریح کرد که بایکوت جلسات به‌ صورت سرگشاده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

در بیانیه فراکسیون پارتی آمده است که تصمیم مذکور در واکنش به "تخلفات قانونی و قانون اساسی" جاری در صحن پارلمان اتخاذ شده است. فراکسیون پارتی تأکید کرد که پایه‌های اصلی فرآیند سیاسی در عراق نو، یعنی "مشارکت واقعی، توازن قدرت و سازش ملی"، به‌طور آشکار از سوی برخی جریان‌های سیاسی در بغداد نادیده گرفته شده است.

این فراکسیون تصریح کرد که بایکوت پارلمان بر اساس "رهنمودها و توصیه‌های رهبری حزب دموکرات کوردستان" صورت گرفته و واکنشی است به تلاش‌هایی که قصد دارند مشروعیت فرآیند سیاسی کشور را مخدوش کنند.

در بخش پایانی این بیانیه تأکید شده است که "صيانت از حقوق قانونی و دستوری مردم اقلیم کوردستان" خط قرمز این فراکسیون بوده و بر تمامی منافع و ملاحظات سیاسی ارجحیت دارد