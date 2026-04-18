پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به عمار حکیم؛ تاکید بر پیوندهای دیرین سیاسی

پرزیدنت مسعود بارزانی، با ارسال پیامی انتخاب مجدد "سید عمار حکیم" را به عنوان رهبر جریان حکمت ملی عراق تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

امروز شنبه، ۱۸ آوریل ۲۰۲۶، پرزیدنت بارزانی در پیامی رسمی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "ایکس" منتشر کرد، خطاب به عمار حکیم نوشت: انتخاب مجدد جنابعالی را تبریک گفته و برایتان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

این پیام تبریک پس از آن صادر شد که جریان حکمت ملی در نشست اخیر خود، با اتفاق آراء بار دیگر به عمار حکیم اعتماد کرده و وی را برای یک دوره دیگر به ریاست این جریان برگزیدند.

لازم به ذکر است که عمار حکیم از چهره‌های برجسته و تاثیرگذار صحنه سیاسی عراق به شمار می‌رود و خانواده حکیم و جریان تحت رهبری او، دارای روابط تاریخی، ریشه‌دار و راهبردی با رهبری سیاسی کوردستان و شخص پرزیدنت مسعود بارزانی هستند.