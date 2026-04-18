پیام تبریک نخستوزیر اقلیم کوردستان به عمار حکیم
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در پیامی انتخاب مجدد سید عمار حکیم را به عنوان رهبر جریان حکمت ملی عراق تبریک گفت و برای وی در مسیر انجام وظایفش آرزوی موفقیت و تداوم سربلندی کرد.
امروز شنبه، ۱۸ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی "ایکس" نوشت: جناب عمار حکیم، صمیمانهترین تبریکات خود را به مناسبت انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان رهبر جریان حکمت ملی ابراز میدارم.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در ادامه پیام خود افزود: جناب عمار حکیم، برای شما در تمامی امور و مسئولیتهای پیش رو، آرزوی موفقیت و استمرار در پیروزی دارم.
این پیام تبریک پس از آن صادر شد که اعضای جریان حکمت ملی در نشست اخیر خود، با اتفاق آراء بار دیگر به عمار حکیم برای تصدی مقام رهبری این جریان سیاسی اعتماد کردند.
عمار حکیم از شخصیتهای برجسته و تاثیرگذار در معادلات سیاسی عراق محسوب میشود که همواره روابط تاریخی و دیرینهای با رهبری سیاسی اقلیم کوردستان داشته است.