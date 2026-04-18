گزارش فاکسنیوز از میانجیگری فرماندهی ارتش پاکستان میان ایران و آمریکا
فرماندهی ارتش پاکستان بهعنوان کانال ارتباطی غیررسمی عمل میکند.
شبکهی خبری فاکسنیوز در گزارشی اعلام کرد که عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، در حال ایفای نقش میانجی برای پایان دادن به تنشهای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدهی آمریکا است و روابط نزدیکی با سپاه پاسداران ایران دارد.
بر اساس این گزارش، عاصم منیر یکی از معدود مقامات خارجی است که همزمان مورد اعتماد دونالد ترامپ و نهادهای امنیتی ایران قرار دارد. یک ژنرال بازنشستهی پاکستانی فاش کرده است که وی بهعنوان یک «کانال ارتباطی غیررسمی و پشتپرده» میان تهران و واشنگتن عمل میکند؛ بهویژه در راستای تلاشهای دولت ترامپ برای مذاکره بر سر برنامهی هستهای و پایان دادن به محاصرهی دریایی در خلیج فارس.
این گزارش خاطرنشان میکند که عاصم منیر از سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ روابط خود را با فرماندهان ارشد ایرانی، از جمله قاسم سلیمانی و حسین سلامی، پایهگذاری کرده است. از سوی دیگر، وی ارتباط مستقیم و نزدیکی با دونالد ترامپ دارد؛ تا جایی که ترامپ بارها او را تحسین کرده و وی را «مردی استثنایی و فرماندهی میدانی محبوب خود» توصیف کرده است.
شکلگیری این اعتماد دوجانبه پس از آن صورت گرفت که عاصم منیر در ماه مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) نقش کلیدی در آرام کردن بحران میان هند و پاکستان ایفا کرد؛ اقدامی که در نهایت منجر شد پاکستان بهطور رسمی دونالد ترامپ را برای دریافت جایزهی صلح نوبل نامزد کند. ناظران سیاسی بر این باورند که شخصیت «قدرتمند و قاطعِ» عاصم منیر، او را به چهرهای حائز اهمیت برای ترامپ در راستای دستیابی به اهداف سیاسی تبدیل کرده است.