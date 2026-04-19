آمار جدید قربانیان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران منتشر شد
مذاکرات برای آتشبس دائمی با میانجیگری پاکستان ادامه دارد
بر اساس گزارشهای رسمی و نهادهای حقوق بشری، شمار کشتهشدگان درگیریهای اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل به بیش از ۳۵۰۰ نفر رسیده و مذاکرات برای آتشبس دائمی با میانجیگری پاکستان ادامه دارد.
احمد موسوی، رئیس سازمان ایثارگران ایران، اعلام کرد که در پی درگیریهای اخیر این کشور با آمریکا و اسرائیل، بیش از ۳۵۰۰ نفر جان خود را از دست دادهاند. پیش از این نیز در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲۳ فروردین ۱۴۰۵)، سازمان پزشکی قانونی ایران با انتشار آماری متفاوت، شمار کشتهشدگان این جنگ را ۳۳۷۵ نفر اعلام کرده بود.
از سوی دیگر، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) آمار دیگری را در این زمینه ارائه داده است. بر اساس این گزارش، تا تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۶ (۱۸ فروردین ۱۴۰۵)، دستکم ۳۶۳۶ نفر در این حملات کشته شدهاند. از این تعداد، ۱۷۰۱ نفر شهروند غیرنظامی (شامل دستکم ۲۵۴ کودک) و ۱۲۲۱ نفر نیروی نظامی بودهاند؛ همچنین وضعیت ۷۱۴ نفر دیگر هنوز نامشخص است.
درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) با حملهی هوایی گستردهی واشنگتن و تلآویو به چندین هدف نظامی و سیاسی در تهران و دیگر شهرهای ایران آغاز شد. این حملات به ویرانی زیرساختهای نظامی و غیرنظامی و جانباختن هزاران نفر انجامید. در مقابل، ایران چندین حملهی موشکی علیه منافع آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه انجام داد. همزمان، مسدود شدن تنگهی هرمز به روی تردد کشتیهای تجاری توسط ایران، تأثیرات عمیقی بر بازار انرژی و اقتصاد جهانی گذاشت.
تداوم این جنگ و تبعات گستردهی آن، کشورهای منطقه را به تلاش برای میانجیگری واداشت. در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، با میانجیگری مستقیم کشور پاکستان، یک آتشبس موقت دوهفتهای میان طرفهای درگیر اعلام شد. در حال حاضر، گفتوگوها در تهران و اسلامآباد برای تبدیل این آتشبس موقت به یک توافق هەمیشگی و پایان دادن کامل به جنگ، در جریان است.