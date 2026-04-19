گشایش نمایشگاه مشترک ۲۵ هنرمند کورد در بریتانیا با عنوان «خاطرات مجروح»
هنرمندان کورد یاد قربانیان نسلکشی را گرامی میدارند
یک رویداد هنری با هدف گرامیداشت قربانیان نسلکشی ملت کورد و با پیام صلح و دادخواهی، در گالری «افسانه» شهر فولکستون بریتانیا آغاز به کار کرد.
نمایشگاه مشترک هنرهای تجسمی با مشارکت ۲۵ هنرمند کورد تحت عنوان «خاطرات مجروح» در گالری «افسانه» واقع در شهر فولکستون بریتانیا افتتاح شد. این نمایشگاه که از تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین ۱۴۰۵) گشایش یافته است، به مدت یک ماه میزبان بازدیدکنندگان و علاقهمندان به هنر خواهد بود.
مریوان جلال، هنرمند و برگزارکنندهی این نمایشگاه، روز یکشنبه، ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ (۳۰ فروردین ۱۴۰۵)، در گفتوگو با شبکهی خبری کوردستان۲۴ اعلام کرد: «نمایشگاه خاطرات مجروح همزمان با سالگرد قربانیان انفال و نسلکشی ملت کورد برگزار شده است تا از طریق زبان هنر، تاریخ و رنجهای گذشته بار دیگر در برابر دیدگان جهانیان قرار گیرد.»
وی در ادامه افزود: «هنرمندان از طریق تابلوهای خود، صدای درد و امید را منتقل میکنند و با آثار متنوعی که به نمایش گذاشتهاند، تصویری واقعی از تاریخ خونین کوردستان و همچنین امید به زندگی را بازتاب میدهند.»
مریوان جلال با تأکید بر مفهوم عمیق آثار ارائهشده، تصریح کرد: «تابلوها و آثار هنری در این نمایشگاه صرفاً تصاویری برای زیباسازی نیستند؛ بلکه هر کدام راوی یک داستاناند. داستان مادری که فرزندش را از دست داده، روستایی که در آتش سوخته، زنی که همچنان چشمبهراه بازگشت عزیزانش است و روایت ملتی که به دلیل جنایت نسلکشی، دورانی پر از زخم و رنج را سپری کرده است.»
این هنرمند در توصیف فضای احساسی تابلوها اظهار داشت: «رنگهای تیره، تصاویری از خاک و آتش، چهرههای خاموش و دستهای درازشده، همگی حسی عمیق در دل بیننده ایجاد میکنند. با این حال، در دل این تاریکیها، نمادهایی از امید و تداوم به چشم میخورد؛ یک گل، یک چراغ یا آسمانی روشن که نشان میدهد جریان زندگی هرگز متوقف نمیشود.»
برگزارکنندهی این رویداد در پایان خاطرنشان کرد: «هدف اصلی نمایشگاه این است که رویدادهای تلخی که بر ملت کورد گذشته است، به دست فراموشی سپرده نشود و نسل جدید و جامعهی جهانی از فجایع رخداده آگاه شوند. همزمان، این نمایشگاه فراخوانی برای صلح، اجرای عدالت و احترام به حقوق بشر است.»