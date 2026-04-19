ارتش اسرائیل از هماهنگی برای حمله به تأسیسات انرژی ایران خبر داد
هشدار اسرائیل به ایران و بررسی بحران تنگهی هرمز؛ تداوم تلفات در جنوب لبنان
همزمان با پایان مهلت آتشبس میان واشینگتن و تهران، ارتش اسرائیل از هماهنگی برای حمله به تأسیسات انرژی ایران خبر داد. در جبههی لبنان نیز با وجود توافق آتشبس، انفجار بمب به کشته و زخمی شدن ۱۰ سرباز اسرائیلی انجامید.
کابینهی دولت اسرائیل، روز یکشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ (۳۰ فروردین ۱۴۰۵)، نشستی را برای بررسی پیامدهای بحران در تنگهی هرمز و ارزیابی روند اجرای آتشبس در لبنان برگزار کرد. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که مهلت آتشبس موقت با ایران رو به پایان است و تنشهای میدانی همچنان ادامه دارد.
سایهی جنگ بر تأسیسات انرژی ایران
یک مقام ارشد نظامی اسرائیل هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات و فروپاشی آتشبس، ارتش این کشور با هماهنگی کامل ایالات متحده، «ضربهای بسیار کشنده و فلجکننده» به ایران وارد خواهد کرد. این مقام نظامی در گفتوگو با روزنامهی «معاریو» تأکید کرد که این بار تأسیسات انرژی ایران نیز در بانک اهداف قرار دارند. در همین راستا، براد کوپر، فرماندهی نیروهای دریایی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، در سفر به اسرائیل با ایال زامیر، از مقامات ارشد وزارت دفاع اسرائیل، دیدار کرد تا آمادگیهای لازم را برای احتمال فروپاشی ناگهانی آتشبس بررسی کنند.
مقام نظامی یادشده با ادعای اینکه اقتصاد ایران دچار آسیب جدی شده است، افزود: «ما و آمریکاییها در بالاترین سطح آمادگی قرار داریم. هماهنگی کاملی میان ما وجود دارد و در صورت نیاز به ازسرگیری جنگ، ضربهی بعدی خسارات جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.» بر اساس دادههای ارتش اسرائیل، در جریان ۴۰ روز درگیری، جنگندههای آمریکا و اسرائیل بیش از ۳۷ هزار موشک و بمب بر سر اهداف مختلف در ایران فرو ریختهاند که نشاندهندهی حجم بالای تخریب زیرساختهای نظامی و راهبردی است.
پیش از این، در بامداد ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، واشینگتن و تهران با میانجیگری پاکستان بر سر یک آتشبس دوهفتهای به توافق رسیدند. این توافق بهعنوان مقدمهای برای مذاکرات جامعتر جهت پایان دادن به جنگی در نظر گرفته شد که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده بود؛ با این حال، تاکنون هیچ تاریخی برای دور جدید مذاکرات تعیین نشده است.
پیشروی در لبنان و تلفات ارتش اسرائیل
در جبههی شمالی، شبکهی ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ارتش اسرائیل هماکنون کنترل حدود یکسوم از مساحت میان مرزها و رودخانهی لیتانی را در دست دارد. با این وجود، اجرای توافق آتشبس در این منطقه با چالشهای جدی مواجه است.
ارتش اسرائیل صبح یکشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ (۳۰ فروردین ۱۴۰۵) اعلام کرد که بر اثر انفجار یک بمب کارگذاشتهشده در جنوب لبنان، یک سرباز ۳۱ سالهی نیروی ذخیره کشته و ۹ سرباز دیگر مجروح شدهاند که وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. این حادثه در حالی رخ داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، پیشتر یک آتشبس ۱۰ روزه را در منطقه اعلام کرده بود که از نیمهشب پنجشنبه اجرایی شد.
تحقیقات اولیهی نظامی نشان میدهد که یک خودروی مهندسی ارتش اسرائیل از روی بمبی که هفتهها پیش توسط حزبالله در منطقه کار گذاشته شده بود، عبور کرده است. سربازان حادثهدیده برای محافظت از این خودرو در محل مستقر بودند. بلافاصله پس از این انفجار، ارتش اسرائیل حملاتی را علیه چندین هدف در منطقه انجام داد. با کشته شدن این سرباز، شمار تلفات ارتش اسرائیل در درگیریهای زمینی با حزبالله که از ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده، به ۱۵ نفر رسید. ارتش اعلام کرده است که تحقیقات گستردهای را دربارهی جزئیات این رویداد آغاز کرده است.