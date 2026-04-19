1 ساعت پیش

شبکه "جیو نیوز" پاکستان گزارش داد، به‌رغم گمانه‌زنی‌های موجود، هنوز هیچ تاریخ مشخصی برای ازسرگیری مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تعیین نشده است.

به گزارش این رسانه پاکستانی در روز یکشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۲۶، منابع بلندپایه دولتی اعلام کردند که برخلاف شایعات، "توافقی بر سر زمان برگزاری دور جدید نشست‌ها صورت نگرفته و ابهامات در این زمینه پابرجا است".

پیش از این، سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه ایران، در روز شنبه ۱۸ آوریل، در حاشیه "مجمع دیپلماسی آنتالیا" به تشریح آخرین تحولات روند مذاکرات میان تهران و واشینگتن پرداخت؛ مذاکراتی که با میانجی‌گری کشور پاکستان در جریان است.

خطیب‌زاده با تأکید بر اینکه زمان دقیقی برای آغاز دور دوم گفت‌وگوها تعیین نشده، تصریح کرد: تا زمانی که بر سر یک چارچوب مشترک به توافق نرسیم، نمی‌توانیم زمان‌بندی مشخصی را اعلام کنیم.

وی، خاطرنشان کرد که تمرکز فعلی تهران بر نهایی کردن "چارچوب تفاهم" میان طرفین است. به گفته این مقام ارشد، ایران تمایلی به شرکت در نشست‌هایی که منجر به شکست شود ندارد، چرا که چنین نتیجه‌ای می‌تواند بهانه‌ای برای دور جدیدی از تنش‌ها در منطقه باشد.

از سفر "جی‌دی ونس" تا تداوم اختلافات

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دور اول مذاکرات در پاکستان بدون دستیابی به نتیجه‌ای ملموس پایان یافت. هفته گذشته، هیئت بلندپایه آمریکایی به ریاست جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، پس از بن‌بست در رسیدن به توافق، خاک پاکستان را ترک کرد.

با این حال، مقامات آمریکایی علی‌رغم ناکامی در دور اول، این فرایند را "دیپلماسی مستمر" توصیف کرده و معتقدند این تلاش‌ها مقطعی و یک‌باره نیست.

بن‌بست دیپلماسی کنونی نشان‌دهنده عمق اختلافات میان دو کشور در مسائل بنیادی است. در حال حاضر، استراتژی تهران بر این استوار است که پیش از ورود به جزئیات پرونده‌های هسته‌ای و سیاسی، ابتدا بر سر "مکانیسم و شیوه گفت‌وگوها" به توافق نهایی دست یابد.