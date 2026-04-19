تهدید بیسابقه ترامپ علیه زیرساختهای ایران؛ اسلامآباد میزبان مذاکرات اضطراری
رئیسجمهور ایالات متحده هشدار داد که در صورت عدم پذیرش توافق پیشنهادی، تمامی نیروگاههای برق و پلهای ایران را نابود خواهد کرد. همزمان با این تهدیدها، تدابیر امنیتی در پایتخت پاکستان تشدید شده و تیم مقدماتی آمریکا جهت آغاز مذاکرات وارد این کشور شده است.
امروز یکشنبه، ۱۹ آوریل ۲۰۲۶، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی "تروث سوشال" اعلام کرد که روز گذشته (شنبه، ۱۸ آوریل)، تیراندازیهایی در تنگه هرمز صورت گرفته که آن را "نقض کامل توافق آتشبس" توصیف کرد.
ترامپ مدعی شد که هدف بیشتر این تیراندازیها یک کشتی فرانسوی و یک نفتکش بریتانیایی بوده است. وی همچنین اعلام کرد که هیئتی از واشینگتن راهی اسلامآباد شده و شامگاه دوشنبه برای شرکت در مذاکرات وارد پایتخت پاکستان خواهند شد.
رئیسجمهور آمریکا درباره انسداد تنگه هرمز خاطرنشان کرد، "تهران روزانه ۵۰۰ میلیون دلار خسارت میبیند، در حالی که آمریکا هیچ ضرری متحمل نشده و چندین کشتی باربری نیز به سمت ایالات متحده در حرکت هستند".
وی با لحنی تند هشدار داد که واشینگتن یک "توافق بسیار منصفانه" ارائه کرده است و افزود: اگر ایرانیها این پیشنهاد را رد کنند، آمریکا تمامی نیروگاههای برق و تمام پلهای داخل ایران را ویران خواهد کرد. زمان نرمش به پایان رسیده و ماشین کشتار ایران باید متوقف شود.
اسلامآباد در قرنطینه امنیتی
از سوی دیگر، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که تدابیر امنیتی در اسلامآباد برای آمادهسازی فضای گفتوگو میان واشینگتن و تهران به شدت تشدید شده است. واسطهها در حال انجام آخرین هماهنگیها برای آغاز دور جدید مذاکرات در روزهای آینده هستند.
منابع رسانهای در پاکستان تأیید کردند که دو هواپیمای آمریکایی حامل تیم مقدماتی و یگانهای امنیتی ایالات متحده در اسلامآباد به زمین نشستهاند تا امنیت محل برگزاری مذاکرات را تأمین کنند.
پیشینه تنشها
درگیری میان آمریکا و اسرائیل با ایران که از اواخر فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، خسارات سنگینی بر جای گذاشته است. یکی از واکنشهای تهران به این حملات، مسدود کردن تنگه هرمز بود که با واکنش سریع و محاصره متقابل آمریکا مواجه شد.
متعاقباً با میانجیگری مستقیم پاکستان، آتشبسی دو هفتهای میان طرفین اعلام شد تا فرصتی برای دیپلماسی فراهم شود. با این حال، حوادث اخیر در دریا، این آتشبس شکننده را در آستانه فروپاشی قرار داده است. اکنون پاکستان با اتخاذ تدابیر امنیتی بیسابقه، نقشی محوری را برای میزبانی از هیئتهای عالیرتبه دو کشور و پایان دادن به این منازعه ایفا میکند.