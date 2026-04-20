فضای تنش‌آلود و سایه‌ی تهدیدات نظامی همچنان بر مناسبات دو کشور حاکم است

در حالی که وزیر انرژی آمریکا از روند مثبت گفتگوها و احتمال دستیابی به توافق خبر می‌دهد، رسانه‌های داخلی ایران هرگونه برنامه‌ی جدید برای مذاکره را رد کردند. هم‌‌زمان، پاکستان برای میانجی‌گری میان دو کشور اعلام آمادگی کرده است.

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، نسبت به روند مذاکرات میان واشینگتن و تهران ابراز خوش‌بینی کرد. وی با تاکید بر رویکرد دولت جدید آمریکا اظهار داشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور، از تمامی ابزارهای فشار برای پایان دادن به درگیری‌ها و ایجاد خاورمیانه‌ای عاری از تروریسم بهره می‌برد.

وزیر انرژی آمریکا درباره‌ی روند گفتگوها تصریح کرد: «دستیابی به توافق نیازمند زمان است، اما شاید این زمان چندان طولانی نباشد. برخلاف شایعات مطرح‌شده، مذاکرات با ایرانی‌ها ادامه دارد و معتقدم که با روندی بسیار مثبت پیش می‌رود.»

کریس رایت با اشاره به اینکه نتایج این گفتگوها در آینده‌ی نزدیک نمایان خواهد شد، افزود: «با یک توافق جدید، به ۴۷ سال تروریسم ایران پایان داده می‌شود و این فرصتی خواهد بود تا ایران در مسیر بهتری برای تامین منافع خود و مردمش گام بردارد.» وی در توصیف رویکرد رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: «دونالد ترامپ یک مذاکره‌کننده‌ی خلاق است که از هر روش و فشاری برای اعمال نفوذ و پایان دادن به جنگ‌ها استفاده می‌کند. در نهایت خاورمیانه به منطقه‌ای امن تبدیل شده، تنگه‌ی هرمز بازگشایی می‌شود و به موجودیت ایرانِ دارای سلاح هسته‌ای پایان داده خواهد شد.»

موضع تهران؛ تکذیب مذاکرات و انتقاد از رویکرد آمریکا

در نقطه‌ی مقابل اظهارات مقامات آمریکایی، رسانه‌های داخلی ایران اعلام کردند که تهران در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای شرکت در دور جدید مذاکرات با آمریکا ندارد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، زیاده‌خواهی‌های واشینگتن، محاصره‌ی دریایی و استفاده از ادبیات تهدیدآمیز، از موانع اصلی پیشرفت گفتگوها به شمار می‌روند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، در واکنش به تداوم فشارهای واشینگتن، استمرار تحریم‌های آمریکا را تلاشی برای خیانت به دیپلماسی توصیف کرد و رویکرد فعلی ایالات متحده را مانعی در برابر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات دانست.

میانجی‌گری پاکستان و تداوم تهدیدات نظامی

در سطح دیپلماسی منطقه‌ای، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، اعلام کرد که پیش از آغاز گفتگوهای احتمالی میان ایران و آمریکا در اسلام‌آباد، طی یک تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، آمادگی کشورش را برای ایفای نقش میانجی اعلام کرده است.

با این وجود، فضای تنش‌آلود و سایه‌ی تهدیدات نظامی همچنان بر مناسبات دو کشور حاکم است؛ به طوری که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اخیراً تاکید کرده است که گزینه‌ی هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران همچنان به عنوان یک پیشنهاد باز روی میز قرار دارد.