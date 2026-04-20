توقیف کشتی تجاری ایران توسط تفنگداران دریایی آمریکا
تنفگداران آمریکایی با استفاده از بالگرد بر عرشهی کشتی تجاری ایران فرود آمدهاند
فرماندهی مرکزی ایالات متحده از توقیف یک کشتی تجاری با پرچم ایران توسط تفنگداران دریایی این کشور، پس از بیتوجهی به هشدارهای نیروی دریایی خبر داد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در شبکهی اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا در یک عملیات نظامی میدانی، کنترل کامل یک کشتی تجاری با پرچم ایران به نام «توسکا» (M/V Touska) را به دست گرفتهاند. این عملیات توسط نیروهای مستقر بر روی ناو تهاجمی «یواساس تریپولی» (USS Tripoli) و با استفاده از بالگرد انجام شده است.
این عملیات روز ۲۰ آوریل (۱ اردیبهشت) و پس از آن صورت گرفت که ناوشکن «یواساس اسپرونس» (USS Spruance) موتور و سیستم رانش کشتی ایرانی را از کار انداخت. اقدام نظامی آمریکا پس از آن انجام شد که کشتی توسکا به مدت ۶ ساعت هشدارهای مداوم نیروی دریایی ایالات متحده را نادیده گرفت و از اجرای فرمانها سرپیچی کرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، تفنگداران دریایی آمریکا از طریق بالگرد بر روی عرشهی این کشتی فرود آمده و آن را توقیف کردهاند. تاکنون جزئیات بیشتری دربارهی محمولهی کشتی و دلیل اصلی تعقیب آن از سوی مقامات رسمی منتشر نشده است.