بازگشت ناو هواپیمابر آمریکایی به خاورمیانه در میانهی تلاشهای دیپلماتیک
ناو هواپیمابر «یواساس جرالد فورد» در حالی به آبهای راهبردی خاورمیانه بازگشته است که تلاشها برای ازسرگیری مذاکرات واشینگتن و تهران در پاکستان ادامه دارد.
ناو هواپیمابر آمریکایی «یواساس جرالد فورد» با همراهی دو کشتی جنگی به آبهای راهبردی خاورمیانه بازگشت و به ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» ملحق شد. این تحرکات نظامی در شرایطی انجام میشود که تلاشهای دیپلماتیک برای آغاز مجدد گفتوگوهای میان ایالات متحده و ایران در کشور پاکستان در جریان است.
شبکهی خبری «سیبیاس نیوز» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ناو هواپیمابر جرالد فورد به همراه دو ناوشکن، با عبور از کانال سوئز وارد دریای سرخ شده و به منطقهی خاورمیانه بازگشته است. همزمان، خبرگزاری «بلومبرگ» نیز از قول همین منبع اعلام کرد که این ناو در شمال دریای عرب به ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» که در این منطقه در حال انجام مأموریت است، پیوسته است.
پیش از این، ناو جرالد فورد در ماه مارس (اسفند) سال جاری به دلیل آتشسوزی در بخشی از آن، ناچار به توقف عملیات نظامی خود شده بود.
این جابهجاییهای نظامی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن بنادر ایران را تحت محاصرهی دریایی قرار داده است. در واکنش به این رویدادها، عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، تحرکات اخیر ایالات متحده، نقض آتشبس و تهدیدات در مناطق ساحلی را نقض آشکار قوانین و توسعهی غیرمسئولانهی تنشها توصیف کرد.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، روز یکشنبه اعلام کرد که نمایندگان این کشور روز دوشنبه برای ادامهی مذاکرات با ایران به اسلامآباد، پایتخت پاکستان، سفر خواهند کرد.
در حال حاضر، پاکستان تلاشهای دیپلماتیک خود را برای حفظ مسیر گفتوگوها افزایش داده است. انتظار میرود نشستهای میان واشینگتن و تهران روز سهشنبه یا چهارشنبه در اسلامآباد برگزار شود؛ با این وجود، ایران هنوز تصمیم نهایی خود را برای اعزام هیئت نمایندگی به دور دوم این مذاکرات اعلام نکرده است.