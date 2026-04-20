اعدام دو متهم در ایران به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل
دو نفر به اتهام برنامهریزی برای اقدامات خرابکارانه در ایران اعدام شدند
قوهی قضائیهی ایران از حکم اعدام دو متهم به همکاری با موساد و برنامهریزی برای اقدامات خرابکارانه پس از تایید دیوان عالی این کشور خبر داد.
خبرگزاری میزان، رسانهی رسماجرایی قوهی قضائیهی ایران، اعلام کرد که دو نفر به اتهام همکاری با سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) و برنامهریزی برای انجام حملات، اعدام شدهاند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، این دو نفر با نامهای «محمد معصوم شاهی» و «حمد ولیدی» متهم بودند که با یک شبکهی جاسوسی مرتبط با موساد همکاری داشته و دورههای آموزشی خود را در خارج از کشور گذراندهاند. خبرگزاری میزان تصریح کرده است که این افراد به اتهام همکاری با گروههای متخاصم مجازات شدهاند و دیوان عالی کشور نیز پیش از اجرای حکم، اتهامات و مجازات اعدام آنها را تایید کرده بود.
در پی جنگ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) که طی آن ایالات متحدهی آمریکا و اسرائیل حملاتی را علیه ایران انجام دادند، تهران دهها نفر را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده و شمار زیادی از آنها را به اعدام محکوم کرده است. مقامات جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بودند که هرگونه اقدام علیه امنیت دولت، با برخورد قاطع مواجه شده و به عنوان اقدام دشمنانه تلقی خواهد شد.