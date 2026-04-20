معاون رئیسجمهور آمریکا برای ادامهی مذاکره با ایران راهی پاکستان شد
قرار است گفتوگوها از روز سهشنبه میان هیئتهای نمایندگی آمریکا و ایران آغاز شود
با میانجیگری پاکستان و برقراری آتشبس موقت، هیئتهای عالیرتبهی تهران و واشینگتن برای بررسی شروط متقابل و دستیابی به توافق نهایی وارد اسلامآباد میشوند.
روزنامهی والاستریت ژورنال گزارش داد که عصر امروز دوشنبه، ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ (۳۱ فروردین ۱۴۰۵)، «جیدی ونس»، معاون رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا و تیم همراه وی، برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات وارد اسلامآباد، پایتخت پاکستان خواهند شد. قرار است این گفتوگوها از روز سهشنبه میان هیئتهای نمایندگی آمریکا و ایران آغاز شود.
پیش از این، در روز یکشنبه، ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ (۳۰ فروردین ۱۴۰۵)، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، اعلام کرده بود که نمایندگان این کشور برای مذاکره با ایران راهی پاکستان شدهاند. به گفتهی یک منبع در کاخ سفید، با وجود شکافهای عمیق میان دو طرف، واشینگتن و تهران در تلاش هستند تا در این دور از مذاکرات دستکم در چند محور به تفاهم مشترک دست یابند.
بر اساس گزارش رسانهها، شروط اصلی ایالات متحده شامل بازگشایی تنگهی هرمز، توقف غنیسازی اورانیوم برای مدت ۲۰ سال، اعمال محدودیت بر برنامهی توسعهی موشکی و پایان دادن به حمایت از گروههای مسلح در منطقه است. در مقابل، شروط هیئت مذاکرهکنندهی ایران برای تیم آمریکایی شامل حفظ کنترل بر تنگهی هرمز، لغو تحریمها و کاهش مدت زمان تعیینشده از سوی آمریکا برای توقف غنیسازی اورانیوم است.
درگیریهای نظامی میان ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و ایران که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد، خسارات گستردهای به همراه داشته است. یکی از واکنشهای تهران به این حملات، مسدود کردن تنگهی هرمز به روی تردد کشتیهای تجاری بود که با محاصرهی سریع این گذرگاه توسط نیروهای آمریکایی مواجه شد. پس از آن، با میانجیگری مستقیم پاکستان، یک آتشبس دوهفتهای میان تهران و واشینگتن اعلام شد تا فرصت برای گفتوگوهای دیپلماتیک و دستیابی به یک توافق نهایی فراهم شود.
با وجود اعلام آتشبس، تداوم تنشها در دریا خطر نقض این توافق را به همراه داشته است. در شرایط کنونی، پاکستان نقش محوری و راهبردی در گردهم آوردن طرفین ایفا میکند و تدابیر امنیتی بیسابقهای را در پایتخت خود برای میزبانی از هیئتهای عالیرتبهی آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به این مناقشه اتخاذ کرده است.