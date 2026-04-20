مقام ارشد حزبالله در گفتوگو با کوردستان۲۴: اسرائیل به نقض آتشبس ادامه میدهد
اسرائیل با پهپاد و هواپیما و حملات به اسرائیل را ادامه میدهد
محمود قماطی، نایبرئیس شورای عالی سیاسی حزبالله لبنان، با تاکید بر آمادگی کامل این گروه برای جنگ، اعلام کرد که حملات اسرائیل به غیرنظامیان با وجود اعلام آتشبس همچنان ادامه دارد.
محمود قماطی، نایبرئیس شورای عالی سیاسی حزبالله لبنان، روز دوشنبه، ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ (۳۱ فروردین ۱۴۰۵)، در گفتوگوی اختصاصی با شبکهی خبری کوردستان۲۴ اعلام کرد که از زمان آغاز آتشبس، اسرائیل تخلفات متعددی را مرتکب شده است.
قماطی خاطرنشان کرد که این موارد نقض آتشبس شامل حملات پهپادی، پرواز جنگندهها، بمباران مناطق مختلف و انهدام خانهها میشود و در این میان، حتی غیرنظامیان نیز هدف قرار گرفته و کشته شدهاند.
نایبرئیس شورای عالی سیاسی حزبالله دربارهی احتمال ازسرگیری جنگ توضیح داد که نیروهای آنها همواره در آمادگی کامل به سر میبرند، دستشان روی ماشه است و موشکها و تمامی امکاناتشان برای رویارویی با هرگونه پیشامدی آماده است.
محمود قماطی در خصوص موضع جامعهی بینالمللی افزود که جامعهی جهانی دچار دودستگی شده است؛ اسرائیل و آمریکا در یک جبهه قرار دارند، اما کشورهای اروپایی و حتی کشورهای عربی مخالف این حملات هستند و خواهان توقف جنگ شدهاند.
توافق آتشبس میان اسرائیل و دولت لبنان
روز جمعه، ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ (۳۱ فروردین ۱۴۰۵)، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از برقراری آتشبسی ۱۰ روزه میان اسرائیل و لبنان خبر داد. هدف از این اقدام دونالد ترامپ، توقف موقت تنشها، ایجاد فرصتی برای مذاکرات دیپلماتیک و ارسال کمکهای بشردوستانه به آسیبدیدگان عنوان شد.
اعلام این آتشبس چند روز پس از دیدار سفرای لبنان و اسرائیل در واشینگتن صورت گرفت؛ دیداری که نخستین ملاقات مستقیم میان دو کشور پس از چند دهه محسوب میشد، چرا که از نظر حقوقی، لبنان و اسرائیل از سال ۱۹۴۸ (۱۳۲۷) در وضعیت جنگی قرار دارند.
ورود حزبالله لبنان به درگیریهای ایران
پس از آنکه در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، آمریکا و اسرائیل در حملاتی هوایی به ایران، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را کشتند، حزبالله لبنان در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) بهطور رسمی وارد جنگ شد.
حزبالله در واکنش به کشته شدن علی خامنهای و در راستای حمایت از ایران، حملات گستردهای را آغاز کرد و صدها موشک و پهپاد را به سمت مناطق شمالی اسرائیل، بهویژه پایگاههای نظامی نزدیک حیفا، شلیک کرد.
تنها در ماه مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴ - فروردین ۱۴۰۵)، حزبالله و ایران بهطور مشترک بیش از ۸۵۰ حملهی موشکی و پهپادی علیه اسرائیل انجام دادند. همزمان، حوثیهای یمن نیز اعلام کردند که حملات آنها به اسرائیل با هماهنگی مستقیم ایران و حزبالله صورت گرفته است.
واکنش نظامی اسرائیل
در پی مشارکت حزبالله در این درگیریها، ارتش اسرائیل حملات هوایی شدیدی را علیه بیروت، درهی بقاع و جنوب لبنان انجام داد. متعاقباً در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۵ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای زمینی اسرائیل وارد خاک جنوب لبنان شدند و درگیریهای زمینی شدیدی میان ارتش اسرائیل و شبهنظامیان حزبالله رخ داد که به کشته شدن دهها سرباز و شبهنظامی انجامید.
پیامدهای داخلی و واکنش دولت لبنان
ورود حزبالله به این جنگ، بحران داخلی بزرگی در لبنان به وجود آورد. دولت لبنان به ریاست نواف سلام، دستور توقف تمامی فعالیتهای نظامی حزبالله را صادر کرد. همچنین در راستای کاهش نفوذ ایران، وزارت امور خارجهی لبنان سفیر جدید ایران را بهعنوان «عنصر نامطلوب» معرفی و دستور اخراج وی از کشور را صادر کرد؛ اقدامی که با محکومیت شدید حزبالله مواجه شد و آن را یک «اشتباه ملی و راهبردی» خواند.
این جنگ به یک بحران انسانی گسترده در لبنان منجر شده است؛ بهطوریکه بیش از یک میلیون نفر (معادل ۲۰ درصد از جمعیت این کشور) آواره شدهاند و صدها غیرنظامی و شبهنظامی جان خود را از دست دادهاند.