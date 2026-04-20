هشدار قالیباف به معاملهگران بازار نفت
قالیباف میگوید معیار ارزیابی بازار نفت، قیمتهای واقعی است
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با هشدار نسبت به تأثیرپذیری از سیاستهای آمریکا در بازار داراییها، تأکید کرد که قیمتهای دیجیتال و کاغذی نفت فاقد اعتبار بوده و تنها معاملات واقعی ملاک ارزیابی بازار است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز دوشنبه، ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ (۳۱ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، به معاملهگران بازارهای مالی هشدار داد که فریب «بازیهای کاغذی» مرتبط با سیاستهای ایالات متحده را نخورند.
وی تأکید کرد که قیمت نفت دیجیتال که به اصطلاح «نفت کاغذی» شناخته میشود، صرفاً بر اساس شرایط بازار و همراه با اوراق تضمینی تعیین میگردد و هر دوی این موارد به مثابهی «خانهای خالی» هستند که نمیتوان به آنها اعتماد کرد.
محمدباقر قالیباف در ادامهی توضیحات خود تصریح کرد: «استاندارد اصلی در قیمت واقعی نفت نهفته است؛ یعنی همان قیمتی که بر اساس معاملات حقیقی و فیزیکی برای خرید و فروش نفت پرداخت میشود.» وی با اشاره به وجود شاخصهایی برای تشخیص تفاوت میان قیمت واقعی و کاغذی در بازار نفت، افزود که این شاخصها به افشای میزان دستکاریها در قیمت نفت دیجیتال کمک میکنند.
رئیس مجلس ایران در پایان خاطرنشان کرد که اوراق تضمینی فاقد هرگونه پشتوانهی حقیقی بوده و صرفاً بر پایهی برآوردهای نادرست استوارند. وی از تمامی بازرگانان و فعالان اقتصادی خواست تا تمرکز خود را بر شاخصهای واقعی بازار معطوف کرده و از انجام معامله بر اساس تورمِ ناشی از قیمتهای کاغذی خودداری کنند.