اسماعیل بقایی تصمیمگیری دربارهی دور دوم مذاکرات قطعی نیست
ایران به شدت از اقدامات آمریکا انتقاد کرد
سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران با اشاره به تناقض در رفتار و گفتار واشنیگتن، اعلام کرد که تهران هنوز برای آغاز دور دوم مذاکرات تصمیم نگرفته و تحولات را با هوشیاری رصد میکند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران، روز دوشنبه، ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ (۳۱ فروردین ۱۴۰۵)، در یک نشست خبری اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران تاکنون تصمیمی برای ورود به دور دوم مذاکرات اتخاذ نکرده است.
وی با اشاره به تنشها در خلیج فارس و تنگهی هرمز، این ناآرامیها را نتیجهی مستقیم فعالیتهای نظامی ایالات متحده و اسرائیل دانست و تأکید کرد که تا پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، این منطقه از امنیت کاملی برخوردار بود. بقایی از جامعهی بینالمللی خواست تا این دو بازیگر را به دلیل بیثبات کردن منطقه پاسخگو کند و مانع از جابهجایی نقش «مجرم» و «قربانی» شود.
سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران با بیان اینکه فراموش کردن خیانتهای دیپلماتیک آمریکا دشوار است، اظهار داشت: «طی کمتر از ۹ ماه، واشنگتن در حین برگزاری مذاکرات، دو بار به خاک ایران حمله کرده، قوانین بینالمللی را زیر پا گذاشته، شهروندان و شخصیتها را به قتل رسانده و به منابع ملی کشور آسیب وارد کرده است.» وی افزود که تهران با هوشیاری کامل تحولات را زیر نظر دارد، زیرا مصون ماندن از فریبهای دشمن در عرصهی دیپلماسی، وظیفهای هوشمندانه و حتی مهمتر از دوران جنگ است.
اسماعیل بقایی همچنین اقدامات اخیر واشنگتن، از جمله نقض تعهدات در توافقات لبنان و تلاش برای محاصرهی دریایی ایران که به حمله به یک کشتی تجاری منجر شد را نمونهی بارز «اقدامات جنگافروزانه» بر اساس قطعنامههای سازمان ملل دانست. وی تصریح کرد که این تناقض آشکار میان حرف و عمل، تردیدهای ملت ایران نسبت به نیات آمریکا را عمیقتر میکند و تهران تصمیمات بعدی خود را صرفاً بر اساس منافع ملی اتخاذ خواهد کرد.
مقام ارشد وزارت امور خارجهی ایران در بخش دیگری از سخنان خود فاش کرد که در برابر طرح ۱۵ مادهای ایالات متحده، ایران یک پیشنهاد ۱۰ مادهای ارائه کرده است که پس از مذاکرات دقیق در اسلامآباد و سفر یک هیئت میانجی به تهران، به یک بستهی مشخص و مدون تبدیل شد.
بقایی در پایان تأکید کرد: «برخلاف طرف مقابل که با تغییر مداوم مواضع و فضاسازی رسانهای مانع از پیشرفت مذاکرات میشود، جمهوری اسلامی ایران بر مواضع منطقی و عادلانهی خود استوار است. ما از ابتدا خطوط قرمز و موارد غیرقابلقبول را به روشنی اعلام کردهایم و بسیاری از جزئیاتی که در رسانهها منتشر میشود، صرفاً شایعه بوده و قابل تأیید نیست.»