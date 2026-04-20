صدها شهروند پاریسی محل انفجار بمب قدیمی را تخلیه شدند

2 ساعت پیش

نیروهای امنیتی فرانسه پس از ناکامی در خنثی‌سازی یک بمب بزرگ به جای مانده از جنگ جهانی دوم در حومه‌ی پاریس، آن را در عملیاتی کنترل‌شده و پس از تخلیه‌ی ساکنان محلی منفجر کردند.

روز یکشنبه، ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ (۳۰ فروردین ۱۴۰۵)، تیم‌های خنثی‌سازی بمب در فرانسه، یک بمب به جای مانده از دوران جنگ جهانی دوم را در زیر زمین منفجر کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقامات محلی مجبور شدند ساکنان محدوده‌ی خطر را از خانه‌های خود دور کنند.

به گفته‌ی پلیس فرانسه، نزدیک به ۸۰۰ مأمور امنیتی منطقه‌ی «کولومب» در شمال غربی پاریس را به محاصره‌ی خود درآوردند؛ منطقه‌ای که این بمب در تاریخ ۱۰ آوریل (۲۱ فروردین) در آنجا کشف شده بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه (فرانس‌پرس)، در ساعت ۱۵:۲۰ به وقت محلی، صدای انفجار مهیب این بمب شنیده شد. مقامات منطقه‌ای اعلام کردند از آنجا که کارشناسان نتوانستند این بمب را که طول آن بیش از یک متر بود خنثی کنند، عملیات انفجار در داخل گودالی به عمق دو متر انجام گرفت.

پیش از اجرای این عملیات حساس، نیروهای امنیتی از تمامی شهروندانی که در شعاع ۴۵۰ متری این مکان سکونت داشتند درخواست کردند تا خانه‌های خود را تخلیه کرده و به پناهگاه‌ها و مراکز اسکان موقت مراجعه کنند. همچنین در جریان این عملیات، چندین مسیر اصلی و خطوط حمل‌ونقل عمومی در این منطقه به طور کامل مسدود شد.

با وجود گذشت بیش از ۸۰ سال از پایان جنگ جهانی دوم، کشف مهمات و تسلیحات عمل‌نکرده در قاره‌ی اروپا همچنان ادامه دارد. کشورهای آلمان و فرانسه به‌طور مداوم در جریان پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز با چنین بمب‌هایی مواجه می‌شوند.

پیش از این نیز در سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ شمسی)، کشف یک بمب ۵۰۰ کیلوگرمی منجر به تعطیلی و اختلال گسترده در ایستگاه قطار «گار دو نور» در پاریس شد که پرترددترین ایستگاه راه‌آهن در فرانسه به شمار می‌رود.