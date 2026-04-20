درخواست اپوزیسیون ترکیه برای اخراج سفیر آمریکا از آنکارا

اظهارات تام باراک با واکنش تند احزاب اپوزسیون مواجه شد

2 ساعت پیش

اظهارات تام باراک درباره‌ی تحولات سوریه و روابط ترکیه با اسرائیل در مجمع دیپلماسی آنتالیا، با واکنش تند احزاب اپوزیسیون و درخواست برای اخراج وی مواجه شد.

اظهارات تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه و فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، در جریان مجمع دیپلماسی آنتالیا، موجی از نارضایتی‌های شدید را در محافل سیاسی ترکیه، به‌ویژه در میان احزاب اپوزیسیون به همراه داشته است.

محمود اریکان، رئیس حزب سعادت، روز دوشنبه ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ (۳۱ فروردین ۱۴۰۵)در صدر شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت که با انتقاد شدید از سفیر آمریکا، خواستار آن شد که تام باراک (فرستاده‌ی ویژه‌ی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا) به‌عنوان عنصر نامطلوب در ترکیه شناخته شده و از این کشور اخراج شود.

در همین راستا، روزنامه‌ی «آیدینلیک» (Aydınlık)، ارگان رسانه‌ای جریان اوراسیایی اپوزیسیون، به نقل از محمود اریکان نوشت: «اظهارات باراک در سطح داخلی و منطقه‌ای غیرقابل‌قبول است و سیاست خارجی ترکیه میدانی برای مداخله‌ی بیگانگان نیست.»

محمود اریکان در پیامی از طریق شبکه‌های اجتماعی، به اظهارات تام باراک مبنی بر اینکه «منطقه‌ی خاورمیانه تنها به قدرت احترام می‌گذارد»، واکنش نشان داد و تصریح کرد: «این درکی کوتاه‌مدت و اشتباه از تاریخ است. قدرت‌های امپریالیستی که بر ظلم تکیه کرده بودند، در نهایت در این سرزمین‌ها با شکست مواجه شدند. آنچه جاودانه می‌ماند، قدرت عریان نیست، بلکه ارزش‌های مبتنی بر عدالت، حق و وجدان بشری است.»

رئیس حزب سعادت همچنین تأکید کرد که خاک ترکیه با تاریخچه‌ای پر از مقاومت در برابر هژمونی بیگانگان، به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد به اشغالگری مشروعیت ببخشد یا پروژه‌های اسرائیلی را عادی‌سازی کند. وی در سطح داخلی نیز دولت ترکیه را خطاب قرار داد و پرسید: «تصمیم‌گیرندگان منتظر چه چیزی هستند؟ باراک باید چه کار دیگری انجام دهد تا به‌عنوان یک عنصر نامطلوب اعلام شود؟»

اریکان ضمن انتقاد از شعارهای آنکارا در خصوص رهبری ائتلاف‌های بشردوستانه، از دولت خواست تا این شعارها را به گام‌های دیپلماتیک و عملی در برابر اظهارات مداخله‌جویانه‌ی آمریکا تبدیل کند.

این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که روز جمعه ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ (۲۸ فروردین ۱۴۰۵)، تام باراک در چارچوب برنامه‌های مجمع دیپلماسی آنتالیا اعلام کرد: «این بخش از جهان تنها به یک چیز احترام می‌گذارد و آن قدرت است. اگر قدرت نشان ندهید و ضعف بروز دهید، بازنده خواهید بود.»

سفیر آمریکا در این نشست، احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه را به‌عنوان یک الگو مثال زد و مدعی شد که چون وی «قدرتمند و شجاع» است، کشورش به ثبات رسیده است.

هم‌زمان در بخش دیگری از این سخنرانی، تام باراک به بررسی روابط میان ترکیه و اسرائیل پرداخت که این موضوع نیز به عامل دیگری برای تشدید موج نارضایتی‌ها تبدیل شد. باراک اظهار داشت: «معتقدم ترکیه و اسرائیل در یک جبهه قرار دارند، درست همان‌طور که اسرائیل با ابوظبی توافق دارد. آنچه در ظاهر میان آن‌ها می‌گذرد بیشتر شبیه به لفاظی و تبلیغات است، اما در واقعیت آن‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند و روابطشان پابرجاست.»