امارات: ۹۰ درصد حملات ایران زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار داده است
امارات میگوید تهران بیش از ٢٨٠٠ موشک و پهپاد به سوی اهداف و زیرساختهای غیرنظامی این کشور شلیک کرده است
روز دوشنبه ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ (۳۱ فروردین ۱۴۰۵)، ریم هاشمی، وزیر دولت امارات در امور همکاریهای بینالمللی، فاش کرد که در جریان ۴۰ روز نخست جنگ میان ایالات متحدهی آمریکا و ایران، امارات متحدهی عربی با موج بیسابقهای از حملات موشکی و پهپادی روبهرو شده است.
این مقام ارشد اماراتی در گفتوگو با برنامهی «این هفته» (This Week) از شبکهی ایبیسی آمریکا تصریح کرد: «تنها در ۴۰ روز ابتدایی جنگ، بیش از ۲۸۰۰ موشک و پهپاد ایرانی به سوی خاک امارات شلیک شد.» وی تاکید کرد که بیش از ۹۰ درصد از این حملات، نه اهداف نظامی، بلکه زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار دادهاند.
ریم هاشمی با اشاره به اینکه تهران قصد دارد الگوی رفاه و همزیستی امارات را از بین ببرد، افزود: «ما درآمدهای نفتی خود را برای ساخت یک قدرت اقتصادی جهانی به کار گرفتیم، اما آنها ثروتشان را صرف برنامهی هستهای، موشکی، پهپادی و حمایت از گروههای مسلح کردند. ما یک بازیگر مسئولیتپذیر در عرصهی بینالمللی هستیم، در حالی که آنها به عنوان دولتی منزوی و یاغی عمل میکنند.»
وی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، مبنی بر وقوع «تغییر حکومت» در ایران، ابراز تردید کرد و گفت: «درست است که برخی چهرهها تغییر کرده و افراد جدیدی روی کار آمدهاند، اما آیا این موضوع ماهیت سپاه پاسداران را تغییر داده است؟ تا این لحظه هیچ نشانهی امیدوارکنندهای از تغییر رفتار این نهاد نمیبینیم.»
وزیر دولت امارات خاطرنشان کرد که ابوظبی بر این باور است که اعمال سیاست فشار حداکثری علیه تهران برای جلوگیری از تهدیدها ضروری است. با این حال، وی هشدار داد که شهروندان غیرنظامی ایران نباید قربانی این وضعیت شوند. وی افزود: «مشکل اصلی، رویکرد نظامی سپاه پاسداران است که نه تنها علیه آمریکا و اسرائیل، بلکه علیه تمامی همسایگان خود در کشورهای حوزهی خلیج فارس اتخاذ شده است.»
این مواضع در شرایطی مطرح میشود که واشنگتن و تهران در حال آمادهسازی برای دور جدیدی از مذاکرات در اسلامآباد هستند. در همین راستا، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، تاکید کرده است که علیرغم تلاشهای دیپلماتیک، در صورت عدم پایبندی ایران به شروط آتشبس و بازگشایی تنگهی هرمز، «تمامی گزینهها روی میز قرار دارند.»