درخواست رسمی پاکستان برای تمدید دوهفتهای آتشبس میان ایران و آمریکا
پاکستان به طور رسمی از آمریکا و ایران خواسته است مدت برقراری آتشبس را تمدید کنند
اسلامآباد با هدف ایجاد فرصت برای موفقیت تلاشهای دیپلماتیک، خواستار تمدید زمان آتشبس شد؛ در حالی که گزارشها از احتمال ازسرگیری عملیات نظامی واشینگتن حکایت دارند.
رسانههای پاکستانی اعلام کردند که دولت اسلامآباد به صورت رسمی از تهران و واشینگتن درخواست کرده است تا مهلت آتشبس میان دو کشور را برای دو هفتهی دیگر تمدید کنند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این درخواست با هدف فراهم کردن بستر مناسب و زمان بیشتر برای به نتیجه رسیدن تلاشهای دیپلماتیک مطرح شده است. پیشبینی میشود که شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، امروز سهشنبه تصمیم رسمی مبنی بر تمدید این آتشبس را اعلام کند.
منابع خبری بینالمللی از افزایش تحرکات و تماسهای جهانی برای احیای روند مذاکرات میان ایران و ایالات متحدهی آمریکا خبر میدهند؛ مذاکراتی که قرار است از امروز مجدداً آغاز شود. در همین چارچوب، میانجیگران پاکستانی به دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، هشدار دادهاند که تداوم انسداد و تحریمها در محدودهی تنگهی هرمز میتواند به تشدید بحران و پیچیدهتر شدن اوضاع منجر شود.
با این وجود، چشمانداز تنشها همچنان نگرانکننده است. پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده است که دونالد ترامپ به همراه تیم ویژهی خود در کاخ سفید، در حال بررسی گزینهی ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران هستند؛ موضوعی که احتمال گسترش درگیریها و افزایش سطح تنشهای راهبردی در منطقه را به شدت بالا میبرد.