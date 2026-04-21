دونالد ترامپ: استخراج اورانیوم برای ایران به روندی طولانی و بسیار دشوار تبدیل شده است
ترامپ میگوید در عملیات "چکش نیمهشب" سایتهای هستهای ایران را منهدم کردیم
رئیسجمهوری آمریکا با اشاره به نتایج عملیات «چکش نیمهشب» علیه تاسیسات هستهای تهران، تاکید کرد که توانایی هستهای ایران با آسیب جدی روبهرو شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که در پی حملات اخیر واشینگتن به تاسیسات هستهای تهران، فرآیند استخراج و دسترسی به اورانیوم در ایران به کاری «طولانیمدت و بسیار دشوار» تبدیل خواهد شد.
رئیسجمهوری آمریکا با انتشار پیامی در حساب کاربری رسمی خود در شبکهی اجتماعی «تروث سوشال» (Truth Social) به بیان جزئیاتی از این حملات پرداخت و نوشت: «عملیات چکش نیمهشب، نامی که واشینگتن بر این حملات نهاده بود، موجب ویرانی سایتهای هستهای در ایران شد.» وی تاکید کرد که به دلیل وسعت خسارات واردشده، از این پس «استخراج اورانیوم به روندی طولانی و سخت تبدیل میشود.»
دونالد ترامپ در ادبیات خود برای اشاره به ذخایر اورانیوم غنیشدهی ایران، از عبارت «نابودی هستهای» استفاده میکند؛ ذخایری که واشینگتن همواره تهران را متهم کرده است که با هدف دستیابی به سلاح هستهای اقدام به انباشت آنها میکند.
در بخش دیگری از این پیام، رئیسجمهوری آمریکا حملات تندی را متوجه شبکهی سیانان (CNN) و شماری دیگر از رسانهها کرد و آنها را به فساد و دروغگویی متهم ساخت. دونالد ترامپ با انتقاد از نحوهی پوشش خبری این رسانهها تصریح کرد: «آنها حق خلبانان بزرگ آمریکا را ادا نمیکنند، بلکه همواره در تلاشاند تا نقش و قهرمانی این افراد را در چنین عملیاتهایی کوچک شمرده و نادیده بگیرند.»