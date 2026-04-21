هشدار رئیس قوهی قضائیهی ایران دربارهی احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا
محسنی اژهای بر لزوم آمادگی کامل دفاعی ایران تأکید کرد
غلامحسین محسنی اژهای با تأکید بر لزوم آمادگی کامل دفاعی، اعلام کرد که احتمال آغاز دور جدید حملات ایالات متحده علیه ایران بسیار جدی و قوی است.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوهی قضائیهی ایران، روز سهشنبه ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ (۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، اعلام کرد که این کشور باید برای مقابله با هرگونه هجمهی نظامی احتمالی از سوی آمریکا در آمادگی صددرصدی باشد. وی تصریح کرد که احتمال ازسرگیری حملات از سوی دشمن نه تنها دور از ذهن نیست، بلکه احتمالی بسیار بالا و تقویتشده است.
رئیس قوهی قضائیه با اشاره به محاسبات دشمن در درگیریهای اخیر اظهار داشت که آنها تصور میکردند با بهرهگیری از ابزارهای جنگی و تجربیات حاصل از «جنگ ۱۲ روزه» و همچنین هدف قرار دادن مقامات عالیرتبه و فرماندهان، میتوانند ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت یا حداکثر یک هفته به اهداف خود دست یابند.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد که پس از گذشت بیش از ۴۰ روز، دشمن به اهداف راهبردی خود نرسیده است. وی افزود: «اگرچه شخصیتهای بزرگی را از دست دادیم، اما خواستهی دشمن محقق نشد؛ با این حال، دشمنی که شکست خورده به سانی عقبنشینی نمیکند و احتمال ازسرگیری حملات وحشیانه وجود دارد.» او کلید پیروزی را «ارادهی مردم» دانست و بر تقویت آن در مرحلهی کنونی تأکید کرد.
در همین راستا، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور ایران، به آمریکا هشدار داد که آزمودن دوبارهی توانمندیهای ایران یک «خطای بزرگ» خواهد بود. این تنشها در حالی رخ میدهد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ضمن دعوت از تهران برای ادامهی مذاکرات در اسلامآباد پاکستان، هشدار داده است که رد دیالوگ، ایران را با مشکلاتی بیسابقه مواجه میکند. ترامپ همچنین مدعی شد که عملیات «چکش نیمهشب» در انهدام تأسیسات حساس ایران موفقیتآمیز بوده است.