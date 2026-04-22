اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت بارزانی در پیام خود به مناسبت روزِ روزنامه‌نگاری کوردی، تأکید کرد که از نقش‌آفرینی روزنامه‌نگاران کوردستان در دفاع از مسئله مشروع مردم کورد و تعمیق فرهنگ‌ صلح‌طلبی و همزیستی، حمایت می‌کند.

متن پیام پرزیدنت بارزانی به مناسبت روزِ روزنامه‌نگاری کوردی

به نام خداوند بخشنده و مهربان

به مناسبت روزِ روزنامه‌نگاری کوردی و صد و بیست‌ و هشتمین سالگرد انتشار نخستین شماره روزنامه (کوردستان) توسط میر مقداد مدحت بدرخان که همزمان است با تأسیس اتحادیه روزنامه‌نگاران کوردستان، صمیمانه به روزنامه‌‌نگاران و فعالان رسانه‌ای کوردستان و اعضای اتحادیه روزنامه‌نگاران کوردستان تبریک می‌گویم.

در این مناسبت برای همه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای عزیز کوردستان آرزوی موفقیت می‌کنم و از نقش‌آفرینی مهم روزنامه‌نگاران کوردستان در دفاع از مسئله مشروع مردممان و تعمیق فرهنگ‌ صلح‌طلبی و همزیستی و حفاظت از ارزش‌های متعالی جامعه کوردستان حمایت می‌کنم.

ب.ن