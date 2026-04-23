اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اواخر روز پنجشنبه ۲۳ آوریل، اعلام کرد که اسرائیل و لبنان آتش‌بس شکننده خود را به مدت سه هفته تمدید کردند و ابراز امیدواری کرد که به زودی یک نشست تاریخی سه‌جانبه برگزار شود و یک توافق صلح بالقوه انجام گیرد.

ترامپ که در مذاکرات با ایران به بن‌بست رسیده است، با عباراتی درخشان از چشم‌اندازهای صلح برای لبنان صحبت کرد، حتی با وجود اینکه حزب‌الله پس از حملات مرگبار اسرائیل، موشک‌های جدیدی شلیک کرد.

ترامپ، به خبرنگاران گفت: "فکر می‌کنم شانس بسیار خوبی برای برقراری صلح وجود دارد. فکر می‌کنم باید آسان باشد."

او اعلام کرد که آتش‌بس به مدت سه هفته تمدید خواهد شد. آتش‌بس اولیه پس از اولین دیدار بین سفرا در 14 آوریل اعلام شد و قرار بود روز یکشنبه منقضی شود.

وی گفت که انتظار دارد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در طول آتش‌بس به طور مشترک با او در کاخ سفید دیدار کنند.

ترامپ افزود که این دو رهبر "طی چند هفته آینده به اینجا خواهند آمد."

عون پیش از این، ادعای ترامپ مبنی بر گفت‌وگوی تلفنی با نتانیاهو را تکذیب کرده بود.

مقامات لبنانی پیش از این دیدار اعلام کردند که به دنبال تمدید آتش‌بس یک ماهه هستند. عون گفت که این آتش‌بس باید شامل «توقف تخریب خانه‌ها و حملات به غیرنظامیان، اماکن مذهبی، روزنامه‌نگاران و بخش‌های پزشکی و آموزشی» باشد.

به گفته مقامات، اسرائیل ماه گذشته حمله بزرگی به لبنان انجام داد که منجر به کشته شدن بیش از ۲۴۵۰ نفر و آواره شدن یک میلیون نفر شد.

این حمله در پاسخ به حملات حزب‌الله انجام شد که سوگند خورده است انتقام قتل سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران، توسط اسرائیل در آغاز جنگ خاورمیانه را بگیرد.

یخیل لیتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، گفت که کشورش خواهان توافق صلح با دولت لبنان است و معتقد است که حزب‌الله با حملات به دولت تحت کنترل روحانیونِ ایران تضعیف شده است.

وی گفت: «ما با دولت لبنان در تلاش برای خلاص شدن از شر این نفوذ مخرب به نام حزب‌الله هستیم.»

دو کشور دهه‌هاست که در جنگ هستند و از سال ۱۹۹۳ تا هفته گذشته، چنین دیدار مستقیمی با یکدیگر نداشته‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن