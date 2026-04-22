هشدار تهران نسبت به «راهزنی دریایی»

ایران می‌گوید به هرگونه حمله‌ای پاسخ متقابل می‌دهد

3 ساعت پیش

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با تأکید بر سیاست «کشتی در برابر کشتی»، اعلام کرد که این کشور در برابر هرگونه تعرض به نفتکش‌های خود سکوت نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه، ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، نسبت به هرگونه حمله به نفتکش‌های خود هشدار داد و بر آمادگی برای پاسخ‌دهی همسان تأکید کرد. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ایران، اظهار داشت که سیاست این کشور مبتنی بر اصل «چشم در برابر چشم و نفتکش در برابر نفتکش» است. وی با اشاره به اینکه پاسخ‌های ایران در طول ۴۰ روز جنگ اخیر، قاطع و قدرتمندانه بوده است، افزود: ایران در برابر راهزنی دریایی سکوت نمی‌کند و مخالفان نمی‌توانند شکست‌های خود را به پیروزی بدل کنند.

هم‌زمان با این تهدیدها، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داد که یک کشتی کانتینربر در فاصله ۱۵ مایلی سواحل شمال شرقی عمان، توسط یک شناور نظامی ایرانی هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، بدنه و اتاق فرماندهی این کشتی آسیب دیده است. در همین راستا، خبرگزاری «تسنیم» گزارش داد که نیروهای مسلح ایران پس از بی‌توجهی این کشتی به هشدارهای صادر شده، به سوی آن تیراندازی کرده و خسارات سنگینی به آن وارد آورده‌اند.