تلاش پارلمان عراق برای بازگشت فراکسیون پارت دموکرات کوردستان
پارلمان عراق برای بازگشت فراکسیون پارت دموکرات کوردستان، کمیتهی ویژهی رایزنی تشکیل داده است
هیئترئیسهی پارلمان عراق در نشست اخیر خود، ضمن درخواست از فراکسیون پارت دموکرات کوردستان برای بازگشت به پارلمان، از تشکیل کمیتهای جهت سفر به اقلیم کوردستان خبر داد.
هیئترئیسهی پارلمان عراق در نشست روز چهارشنبه، ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، از رؤسای فراکسیونها خواست تا یک کمیتهی مشترک تشکیل دهند. وظیفهی اصلی این کمیته، گفتگو با مقامات پارت دموکرات کوردستان است که مدتی است از حضور در نشستهای پارلمان خودداری میکنند. هدف از این اقدام، بررسی مشکلات و موانعی است که منجر به بایکوت جلسات از سوی این فراکسیون شده است. پارلمان عراق در نظر دارد از طریق این کمیته، زمینهی یک تفاهم ملی را فراهم کند تا در این مرحلهی حساس راهبردی، تصمیمات قانونی با حضور تمامی طیفها اتخاذ شود.
پیشتر در روز شنبه، ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین ۱۴۰۵)، فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق با انتشار بیانیهای رسمی، موضع نهایی خود را اعلام و تأکید کرد تا زمانی نامعلوم، تمامی نشستهای پارلمان را تحریم میکند.
در آن بیانیه تصریح شده بود که این تصمیم در اعتراض به «نقض مکرر قانون اساسی و تخلفات قانونی» در صحن پارلمان اتخاذ شده است. اکنون پارلمان عراق تلاش میکند با اعزام هیئتی به اقلیم کوردستان و شهر اربیل، شرایط را برای بازگشت این فراکسیون تأثیرگذار مهیا سازد.