یوسف تکین، وزیر آموزش و پرورش ترکیه، امروز چهارشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، در پاسخ به انتقادات یکی از نمایندگان حزب "دَم پارتی" اعلام کرد که آمار دانش‌آموزانی که درس انتخابی زبان کوردی (گویش‌های کرمانجی و زازاکی) را برمی‌گزینند، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. وی در عین حال تاکید کرد که دولت برنامه‌ای برای رسمی کردن "آموزش به زبان مادری" ندارد و ارزیابی‌های مربوط به کاستی‌های دروس انتخابی را غیررسمی قلمداد کرد.

جزئیات آمار رشد تقاضا طبق داده‌های ارائه شده توسط وزیر آموزش، آمار دانش‌آموزان به شرح زیر رشد کرده است:

گویش کرمانجی: در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تعداد ۲۱,۵۵۹ دانش‌آموز این درس را انتخاب کرده بودند که این رقم در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۳۰,۸۶۲ نفر رسیده است.

گویش زازاکی: تعداد متقاضیان از ۳,۲۴۴ نفر در سال تحصیلی گذشته به ۴,۵۵۴ نفر در سال جاری افزایش یافته است.

یوسف تکین اظهار داشت که محتوای آموزشی برای سطوح پنجم تا هشتم آماده شده و کتاب‌های درسی به صورت رایگان توزیع می‌شوند. به گفته وی، این کتاب‌ها با رویکرد احترام به تنوع فرهنگی و نفی هرگونه تبعیض تدوین شده‌اند.

وزارت آموزش و پرورش همچنین شفاف‌سازی کرد که برای تشکیل هر کلاس درس انتخابی (کوردی یا سایر زبان‌ها)، حضور حداقل ۱۰ دانش‌آموز الزامی است. در صورتی که مدرسه‌ای فاقد معلم متخصص باشد، وزارتخانه موظف است معلم را از مدارس دیگر اعزام کرده و یا با استخدام "معلم حق‌التدریس"، مانع از حذف این واحد درسی شود.