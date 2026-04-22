ترامپ: پیشرفتهای غیرمنتظره در مذاکره با ایران در راه است
تهران لغو محاصرهی دریایی و برقراری آتشبس در لبنان را پیش شرط گفتگوها اعلام کرده است
دونالد ترامپ از احتمال آغاز دور دوم مذاکرات با ایران طی روزهای آینده خبر داد؛ همزمان تهران لغو محاصرهی دریایی و شمول آتشبس در لبنان را پیششرط گفتگوها عنوان کرده است.
در تحولی جدید در مناسبات دیپلماتیک، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در گفتگو با روزنامهی «نیویورک پست» اظهار داشت که احتمالاً دور دوم مذاکرات با ایران تا روز جمعه آغاز خواهد شد. او پیشبینی کرد که در بازهی زمانی ۳۶ تا ۷۲ ساعت آینده، پیشرفتی چشمگیر و تعیینکننده در این پرونده حاصل شود.
در مقابل، امیر سعید ایروانی، نمایندهی دائم ایران در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که کشورش آماده است تنشها با ایالات متحده را از طریق دو گزینهی دیپلماسی یا نظامی حلوفصل کند.
وی تصریح کرد که بازگشت به میز مذاکره مشروط به لغو محاصرهی دریایی ایران است. این مقام ایرانی همچنین تأکید کرد که هرگونه توافق برای آتشبس باید شامل کشور لبنان نیز بشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ روز سهشنبه ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ (۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، فرمان تمدید آتشبس با ایران را صادر کرد، اما همزمان بر تداوم محاصرهی دریایی این کشور تأکید ورزید.
از سوی دیگر، پایگاه خبری «اکسیوس» گزارش داد که یکی از دلایل اصلی تصمیمات اخیر واشینگتن، انتظار دولت آمریکا و میانجیهای پاکستانی برای دریافت پاسخ نهایی از سوی مجتبی خامنهای، رهبر معظم ایران، دربارهی آخرین پیشنهادهای ارائهشده است.