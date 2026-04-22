مقام پاکستانی به نیویورک تایمز: سیگنالهای مثبتی از تهران دریافت کردهایم
پس از تصمیم ایالات متحده مبنی بر تمدید آتشبس، پاکستان اعلام کرد که میانجیگران این کشور سیگنالهای مثبتی از تهران دریافت کردهاند و انتظار میرود دور جدید مذاکرات طی چند روز آینده آغاز شود.
امروز چهارشنبه، ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داد: احتمال دارد دور دوم مذاکرات در روزهای آتی برگزار شود.
این مقام پاکستانی خاطرنشان کرد که پس از اعلام تمدید آتشبس، میانجیگران پاکستانی نشانههای مثبتی از سوی ایران دریافت کردهاند و پیشبینی میشود تنشهای میان آمریکا و ایران در روزهای پیش رو کاهش یابد.
۲۸ فوریه ۲۰۲۶ حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به اهدافی در داخل ایران آغاز و منجر به جان باختن بیش از سه هزار نفر شد.
واشینگتن و تهران در ۸ آوریل، بر سر یک آتشبس دو هفتهای به توافق رسیدند و سپس دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ۲۱ آوریل، رسماً تصمیم خود مبنی بر تمدید آتشبس با ایران را اعلام کرد.
با وجود اینکه گفتگوهای پیشین در اسلامآباد بدون نتیجه ملموسی پایان یافته بود، اما تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر از سرگیری درگیریهای نظامی منتشر نشده است. این در حالی است که بنادر دریایی ایران همچنان در محاصره نیروهای آمریکایی قرار دارند.