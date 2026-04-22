مسعود پزشکیان: تحریمها و نقض عهد مانع اصلی مذاکرات واقعی هستند
گزارشها از احتمال آغاز دور جدید مذاکرات میان تهران و واشینگتن حکایت دارند
رئیسجمهور ایران ضمن تأکید بر آمادگی تهران برای گفتوگو، سیاست تهدید و تحریم را سدی در برابر توافق دانست؛ همزمان گزارشها از احتمال آغاز دور جدید مذاکرات میان تهران و واشینگتن حکایت دارند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز چهارشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکهی اجتماعی «ایکس»، بر رویکرد کشورش مبنی بر استقبال از گفتوگو و دستیابی به توافق تأکید کرد. وی در این پیام تصریح کرد که درهای دیپلماسی همواره از سوی ایران باز بوده است، اما طرفهای مقابل با در پیش گرفتن سیاستهای تقابلی، مسیر پیشرفت را مسدود کردهاند.
رئیسجمهور ایران با انتقاد شدید از مواضع طرفهای مذاکرهکننده، اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران همواره از گفتوگو و توافق استقبال کرده و بر این اصل پایبند است؛ اما نقض عهد، تداوم تحریمها و استفاده از زبان تهدید، بهمثابهی موانع اصلی در مسیر شکلگیری هرگونه مذاکرهی واقعی عمل میکنند.»
پزشکیان تأکید کرد که تداوم سیاستهای فشار و تحریم با روح مذاکرات سازنده در تضاد است و تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند، نمیتوان انتظار پیشرفتی ملموس در فرآیند گفتگوها داشت.
در همین پیوند، روزنامهی «نیویورک تایمز» چاپ ایالات متحده، به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داد که احتمال میرود دور دوم مذاکرات در روزهای آینده برگزار شود. این مقام پاکستانی خاطرنشان کرد که پس از تصمیم مبنی بر تمدید آتشبس، میانجیگران پاکستانی سیگنالهای مثبتی از تهران دریافت کردهاند.
این منبع دیپلماتیک همچنین ابراز امیدواری کرد که با توجه به تحولات اخیر، بخشی از اختلافات اساسی میان ایالات متحده و ایران در روزهای آتی مرتفع شود.
گزارشهای مربوط به احتمال ازسرگیری مذاکرات در حالی منتشر میشود که روز سهشنبه ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ (۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تصمیم خود مبنی بر تمدید آتشبس با ایران را رسماً اعلام کرد. کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند فضای لازم را برای نقشآفرینی میانجیگران منطقهای و بازگشت طرفین به میز مذاکره فراهم کند.