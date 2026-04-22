دیدار مسئول اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان با وزیر دفاع بلژیک
امروز چهارشنبه، ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، سفین دزهای، مسئول اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان، به همراه دلاور خالد آژگهای، نماینده دولت اقلیم در بروکسل، از وزارت دفاع بلژیک بازدید کردند و مورد استقبال تئو فرانکن، وزیر دفاع این کشور قرار گرفتند.
در این نشست، طرفین در خصوص آخرین تحولات منطقه، تنشهای موجود و بهویژه موضوع حملات پهپادی به اقلیم کوردستان رایزنی کردند.
در این دیدار طرفین بر ضرورت پایان دادن به جنگها و درگیریها و تلاش برای استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه، تاکید کردند.
وزیر دفاع بلژیک با اهمیت بالایی از اقلیم کوردستان به عنوان یک "منطقه امن" یاد کرد و ابراز امیدواری نمود که این پایداری و امنیت همچنان حفظ شود.
سفین دزهای ضمن تشریح دیدگاههای دولت اقلیم کوردستان در خصوص آخرین تحولات سیاسی و امنیتی، از نقش موثر بلژیک و دیگر کشورهای دوست در چارچوب ائتلاف بینالمللی علیه داعش قدردانی کرد.