رئیس مؤسسه‌ی مری نسبت به پیامدهای شکنندگی ثبات موجود در جنگ خاورمیانه‌ هشدار داد

2 ساعت پیش

رئیس مؤسسه‌ی «مِری» با شکننده خواندن آتش‌بس میان ایران و آمریکا، تأکید کرد که نفوذ شبه‌نظامیان در عراق، حاکمیت ملی این کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است.

به گزارش بخش خبری وب‌سایت کوردستان ۲۴، دکتر دلاور علاءالدین، رئیس مؤسسه‌ی تحقیقاتی خاورمیانه (مری)، در گفتگویی اختصاصی با این شبکه‌ی خبری به بررسی ابعاد راهبردی تنش‌های فزاینده میان تهران، واشنگتن و تل‌آویو پرداخت. وی در این تحلیل، وضعیت فعلی خاورمیانه را یک «جنگ سرد» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای شکنندگی ثبات موجود هشدار داد.

دکتر دلاور علاءالدین با اشاره به توقف موقت درگیری‌های نظامی در منطقه، خاطرنشان کرد که شرایط کنونی به معنای رسیدن به یک صلح پایدار نیست. وی تصریح کرد: «آتش‌بس کنونی بسیار ظریف و شکننده است. ایران به دلیل تحریم‌های سنگین اقتصادی و آسیب‌دیدگی زیرساخت‌هایش، دیگر توانایی ادامه‌ی سیاست "صبر راهبردی" طولانی‌مدت را ندارد و آستانه‌ی تحمل این کشور به‌شدت کاهش یافته است.»

رئیس مؤسسه‌ی مری همچنین به تبیین اهداف احتمالی دولت آتی دونالد ترامپ پرداخت و افزود که واشنگتن با همکاری اسرائیل، راهبرد توقف برنامه‌ی هسته‌ای، قطع منابع مالی و تضعیف بازوهای نیابتی تهران در منطقه را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.

این تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت حاکمیتی در عراق را بسیار آسیب‌پذیر توصیف کرد. وی با بیان اینکه نهاد دولت در بغداد خواهان اتخاذ سیاست بی‌طرفی است، گفت: «وجود شبه‌نظامیان و بازیگران غیردولتیِ خارج از کنترل که وفاداری آن‌ها به خارج از مرزهاست، عراق را ناخواسته به سمت تبدیل شدن به یکی از طرف‌های جنگ سوق می‌دهد.»

دکتر دلاور علاءالدین تأکید کرد که این تضاد ساختاری نشان می‌دهد حاکمیت ملی در عراق معنای واقعی خود را از دست داده و تصمیمات کلان و راهبردی توسط دولت اتخاذ نمی‌شود. وی همچنین هرگونه احتمال عادی‌سازی روابط میان عراق و اسرائیل را با توجه به قوانین جاری و بافت فرهنگی این کشور، در شرایط فعلی غیرممکن دانست.

رئیس مؤسسه‌ی تحقیقاتی خاورمیانه در پایان این گفتگو، عملکرد دولت اقلیم کوردستان در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای را مثبت ارزیابی کرد. وی اظهار داشت: «خوشبختانه دولت اقلیم کوردستان با اتخاذ یک دیپلماسی متوازن و برقراری روابط سازنده با ائتلاف بین‌المللی و کشورهای همسایه، موفق شده است مناطق کوردستانی را از ورود مستقیم به این درگیری‌ها دور نگه دارد.»

دکتر دلاور علاءالدین در عین حال یادآور شد که به دلیل پیوستگی‌های جغرافیایی، حقوقی و اقتصادی میان اربیل و بغداد، هرگونه آسیب به ثبات و زیرساخت‌های مالی در مرکز، می‌تواند پیامدهایی را برای اقلیم کوردستان نیز به همراه داشته باشد.