ایران مردی را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و همکاری با اسرائیل اعدام کرد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ قوه قضائیه ایران اعلام کرد که امروز پنجشنبه ۲۳ آوریل، حکم اعدام مردی را پس از محکومیت به عضویت در یک گروه مخالف و همکاری با اسرائیل، اجرا کرد.

وب‌سایت میزان آنلاینِ قوه قضائیه گزارش داد: «سلطان علی شیرزادی فخر، صبح امروز به دلیل عضویت در گروه تروریستی» سازمان مجاهدین خلق و «همکاری با سرویس جاسوسی رژیم اسرائیل» اعدام شد.

خبرگزاری میزان اعلام کرد که او همچنین به اتهام محاربه با خدا و شرکت در عملیات خصمانه علیه جمهوری اسلامی محکوم شده است.

زمان دستگیری او مشخص نیست.

میزان افزود که او مدتی در اسپانیا زندگی کرده است، اما مشخص نیست که آیا گذرنامه دیگری داشته است یا خیر.

این اعدام جدیدترین مورد در هفته‌های اخیرِ جنگ با اسرائیل و ایالات متحده است؛ دوره‌ای که در آن مقامات چندین نفر از افراد مرتبط با اعتراضات پیش از جنگ یا وابسته به سازمان مجاهدین خلق را اعدام کرده‌اند

روز چهارشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که ایران اجرای حکم اعدام هشت زن را متوقف کرده است. او پیش‌تر از تهران خواسته بود این زنان را که به ‌دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی پیش از جنگ بازداشت شده بودند، آزاد کند.

قوه قضائیه ایران سخنان ترامپ را به عنوان «اخبار کذب» رد کرد و گفت که این زنان هرگز در معرض خطر اعدام نبوده‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن