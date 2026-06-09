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اربیل (کوردستان۲۴)- ایران امروز چهارشنبه ۱۰ ژوئن حملاتی را علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن و بحرین انجام داد؛ اقدامی که در چارچوب تازه‌ترین دور از تنش‌های متقابل میان تهران و واشینگتن و در پی سرنگونی یک بالگرد آمریکایی بر فراز تنگه هرمز صورت گرفت.

این دور از درگیری‌ها که از زمان آتش‌بس ۸ آوریل بی‌سابقه توصیف شده است، تردیدها درباره اظهارات پیشین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر نزدیک بودن دستیابی به توافقی پایدار برای پایان دادن به درگیری‌های منطقه را افزایش داده است.

حملات ایران پس از آن انجام شد که ایالات متحده در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی، نقاطی را در داخل ایران هدف قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که بامداد چهارشنبه توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شد، اعلام کرد نیروهای ایرانی با شلیک موشک‌های دوربرد چهار هدف راهبردی در اردن را مورد حمله قرار داده‌اند. بر اساس این بیانیه، آشیانه‌های جنگنده‌های F-35 در یک پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی آمریکا در الازرق از جمله اهداف این عملیات بوده‌اند.

در مقابل، ارتش اردن اعلام کرد پنج موشک شلیک‌شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده و این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مادی در پی نداشته است.

تنش‌ها همزمان به سایر نقاط خاورمیانه نیز کشیده شد. در بحرین، پس از اعلام سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن یک پایگاه آمریکایی، آژیرهای هشدار حمله هوایی به صدا درآمد. همچنین ارتش کویت از مقابله سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با «اهداف هوایی متخاصم» خبر داد، هرچند جزئیاتی درباره هویت مهاجمان ارائه نکرد.

این تحولات پس از آن رخ داد که ارتش آمریکا اعلام کرد عملیات تلافی‌جویانه خود علیه ایران را که به گفته ترامپ در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آپاچی انجام شده بود، به پایان رسانده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد با استفاده از مهمات دقیق شلیک‌شده از جنگنده‌های نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا، سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و مراکز راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داده است.

پیش‌تر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه کشورش هشدار داده و تأکید کرده بود که نیروهای مسلح ایران به هیچ حمله یا تهدیدی بی‌پاسخ نخواهند گذاشت.

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