حملات هوایی اردن به انبارهای مواد مخدر در جنوب سوریه
تنشهای مرزی میان اردن و سوریه بر سر قاچاق سازمانیافتهی «کپتاگون» تشدید شده است
جنگندههای اردنی مواضع قاچاقچیان را در استان سویدا هدف قرار دادند؛ همزمان تنشهای مرزی میان دو کشور بر سر قاچاق سازمانیافتهی «کپتاگون» تشدید شده است.
منابع رسانهای سوریه گزارش دادند که نیروی هوایی اردن زنجیرهای از حملات موشکی را علیه چندین مرکز انبار و نگهداری مواد مخدر در روستاها و مناطق جنوب و جنوب شرقی استان سویدا انجام داده است. طبق اطلاعات منتشر شده، این حملات بهطور مشخص مخفیگاههای نزدیکی روستاهای «ام رمان» و «ملح» را در هم کوبیده است.
همزمان با این حملات، صدای شلیک سنگین در منطقهی «شهبا» شنیده شده است. گزارشها حاکی از آن است که نیروهای «دفاع ملی» دروز، چندین پهپاد را هدف قرار دادهاند. گمان میرود این پهپادها متعلق به ارتش اردن بوده و بهمنظور ارزیابی خسارات ناشی از حملات هوایی در آسمان منطقه به پرواز درآمده بودند. همچنین گزارش شده است که مجاورت ساختمان سابق «امنیت دولتی» در شهر شهبا نیز هدف حملهی هوایی قرار گرفته است.
در ۹ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵)، نهادهای مبارزه با مواد مخدر در اردن و سوریه اعلام کردند که در یک عملیات اطلاعاتی مشترک، مانع از قاچاق ۵.۵ میلیون قرص روانگردان از طریق گذرگاه مرزی «جابر» شدهاند. علاوه بر این، ارتش اردن در طول سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۳-۱۴۰۴) فعالیتهای گستردهای را علیه قاچاقچیان انجام داد که از جملهی آنها میتوان به خنثیسازی محمولهی ۲۰۰ هزار عددی مواد مخدر و حملات هوایی به مواضع بازرگانان مرگ در شهرک «شعب» اشاره کرد.
اردن با دارا بودن ۳۷۵ کیلومتر مرز زمینی با سوریه، سالهاست که درگیر نبردی فرسایشی با قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر، بهویژه قرصهای «کپتاگون» است. مقامات عمان تأکید میکنند که فرآیند قاچاق بهصورت کاملاً سازمانیافته و تحت حمایت گروههای مسلح انجام میشود. استفادهی قاچاقچیان از پهپاد برای انتقال محمولهها، ارتش اردن را ناچار کرده است تا برای ضربه زدن به مخفیگاههای آنان در عمق خاک سوریه، از قدرت نیروی هوایی خود استفاده کند.