علی‌رغم پیشنهاد ایران دونالد ترامپ بر آمادگی برای گزینه‌ی نظامی تأکید کرد

4 ساعت پیش

وب‌سایت اکسیوس از پیشنهاد جدید تهران برای توقف دائمی جنگ و آغاز مذاکرات هسته‌ای خبر داد؛ هم‌زمان دونالد ترامپ بر آمادگی برای گزینه‌ی نظامی تأکید کرد.

به گزارش وب‌سایت «اکسیوس» به نقل از منابع آگاه آمریکایی، ایران پیشنهاد جامعی را با هدف بازگشایی تنگه هرمز، پایان دادن به محاصره‌ی دریایی اعمال‌شده توسط ایالات متحده و توقف دائمی جنگ در ایران و لبنان ارائه کرده است.

بر اساس اطلاعات فاش شده توسط این منابع، پیشنهاد ایران شامل یک مهلت یک‌ماهه برای گفت‌وگو درباره‌ی بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره‌ی دریایی است. تهران اعلام کرده است که تنها پس از دستیابی به توافق در این زمینه‌ها، حاضر است یک ماه دیگر را به مذاکره درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای خود با هدف دستیابی به توافقی جدید اختصاص دهد.

در واکنش به تحولات اخیر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به تهران هشدار داد و اظهار داشت که اگر ایران «رفتار بدی» داشته باشد، ممکن است فرمان انجام یک عملیات نظامی جدید را صادر کند. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره‌ی احتمال حمله‌ی نظامی گفت: «اگر آن‌ها اقدام مخربی انجام دهند، احتمال حمله قطعاً وجود دارد.»

با وجود تبادل پیش‌نویس‌های توافق برای پایان دادن به تنش‌ها میان واشینگتن و تهران، رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنان گزینه‌ی نظامی را برای شکستن بن‌بست سیاسی موجود به‌طور جدی بررسی می‌کند.

در همین راستا، ایران در روز پنج‌شنبه گذشته یک پیشنهاد به‌روزشده‌ی ۱۴ ماده‌ای را ارائه کرد. هم‌زمان با این تحرکات دیپلماتیک، دونالد ترامپ توسط براد کوپر، فرمانده‌ی نیروهای دریایی سنتکام، در جریان طرح‌های جدید حمله‌ی نظامی به ایران قرار گرفت. براد کوپر پس از این نشست، با حضور بر روی عرشه‌ی کشتی جنگی «یو اس اس تریپولی» در دریای عرب با سربازان دیدار کرد که این اقدام به عنوان نشانه‌ای از سطح بالای آمادگی نیروهای آمریکایی در منطقه تلقی می‌شود.