متخصصان حوزه‌ی روان‌شناسی، خانواده را «خط مقدم» مقابله با افراط‌گرایی می‌دانند

متخصصان حوزه‌ی روان‌شناسی، خانواده را «خط مقدم» مقابله با افراط‌گرایی دانسته و نسبت به تله‌های دیجیتال و اشتباهات تربیتی در بروز گرایش‌های تندروانه هشدار دادند.

کارشناسان و صاحب‌نظران با اشاره به تلاش‌های مستمر گروه‌های تندرو برای فریب کودکان و جوانان، تأکید کردند که مسئولیت خانواده تنها به تربیت محدود نمی‌شود، بلکه والدین باید به عنوان «خط اول دفاعی» از روح و اندیشه‌ی نسل نو در برابر ایدئولوژی‌های مخرب محافظت کنند.

اشتباهات کلیدی در نظام تربیتی

پژوهشگران حوزه‌ی علوم اجتماعی معتقدند در سایه‌ی تغییرات شتابان و رویدادهای منطقه‌ای، خانواده‌ها باید با ایجاد فضای اعتماد و گفت‌وگو، مانع از تأثیرگذاری افکار ویرانگر بر فرزندانشان شوند. به گفته‌ی این متخصصان، ۵ اشتباه راهبردی در تربیت فرزندان وجود دارد که زمینه‌ی پناه بردن جوانان به گروه‌های افراطی را فراهم می‌کند:

۱. نبود گفت‌وگوی مؤثر در محیط خانواده.

۲. اعمال خشونت مفرط یا خودکامگی والدین.

۳. بی‌توجهی به احساسات کودکان یا تمسخر ایده‌های آنان.

۴. مقایسه‌ی مداوم فرزند با دیگران.

۵. بی‌توجهی عاطفی در عین تأمین نیازهای مادی.

نشانه‌های تغییر رفتار و گروه‌های آسیب‌پذیر

روان‌شناسان چهار گروه از شخصیت‌ها را بیش از دیگران در معرض جذب به گروه‌های تندرو می‌دانند: افراد منزوی، کسانی که شکست‌های پیاپی در زندگی یا کار را تجربه کرده‌اند، افرادی با اعتمادبه‌نفس پایین و کسانی که ساعات طولانی را در اینترنت سپری می‌کنند. همچنین از خانواده‌ها خواسته شده است در صورت مشاهده‌ی این ۶ نشانه، فوراً از مراکز مشاوره و مراجع ذی‌صلاح کمک بگیرند:

- تغییر در ظاهر و رفتارهای معمول.

- دگرگونی ناگهانی در باورها و ارزش‌ها.

- تندی در گفتار یا عقب‌نشینی کامل از گفت‌وگو با اعضای خانواده.

- تغییر در روتین روزانه و سبک زندگی.

- قطع ارتباط با دوستان قدیمی.

- تغییر ناگهانی محیط اجتماعی و دوستان.

تله‌های دیجیتال در فضای مجازی

کارشناسان امنیت سایبری هشدار می‌دهند که گروه‌های تندرو شیوه‌های خود را ارتقا داده و به‌جای تبلیغ مستقیم، از طریق ویدئوهای کوتاه، «میم‌ها» (Memes) و داستان‌های تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی نفوذ می‌کنند. این گروه‌ها از اتاق‌های چت در بازی‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های رسمی برای جذب جوانان به فضاهای گفت‌وگوی خصوصی و غیرقابل نظارت استفاده می‌کنند.

در پایان، به والدین توصیه می‌شود به‌جای جاسوسی در حریم خصوصی فرزندان، رابطه‌ای صمیمانه با آن‌ها برقرار کرده و برای مدیریت زمان استفاده از اینترنت، از ابزارهای نظارتی استاندارد مانند "Family Link" یا "Screen Time" استفاده کنند.