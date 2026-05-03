بیانیه وزارت امور پیشمرگ کوردستان

اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت امور پیشمرگ کوردستان، شایعات منتشر شده مبنی بر قطع کمک‌های آمریکا به نیروی پیشمرگ را بی اساس خواند.

یکشنبه ۳ مه ۲۰۲۶، وزارت امور پیشمرگ کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر قطع کمک‌های آمریکا به نیروی پیشمرگ منتشر شد که کاملاً بی‌اساس است.»

در بیانیه آمده است: «ارائه کمک‌ها بر مبنای تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت جنگ آمریکا و وزارت امور پیشمرگ ادامه دارد. این تفاهم‌نامه در راستای پیشبرد روند اصلاحات و تجدید سازمان نیروهای پیشمرگ امضا شده است.»

بر پایه بیانیه: «فقط کمک‌های مربوط به جنگ علیه تروریست‌های داعش به دلیل محدود شدن فعالیت‌های آنها متوقف شده‌ است.»

وزارت امور پیشمرگ تأکید کرد: «کمک‌های مالی و لجستیکی آمریکا بر مبنای یک جدول زمانی معین ارائه می‌شود، مهلت تفاهم‌نامه فعلی در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.»

وزارت امور پیشمرگ کوردستان اظهار داشت: «انتظار می‌رود در آینده گفت‌وگوها برای امضای تفاهم‌نامه‌ای جدید بین وزارت جنگ آمریکا و وزارت امور پیشمرگ آغاز شود.»

