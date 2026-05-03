وزیر امور خارجه آلمان در تماس تلفنی با عراقچی خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، امروز یکشنبه ۳ مه، در تماس تلفنی با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، از ایران خواست که تنگه هرمز را بازگشایی کند و از «برنامه تسلیحات هسته‌ای» خود دست بردارد.

وادفول در پستی در پلتفرم ایکس در مورد این تماس تلفنی گفت: "من تأکید کردم که آلمان از راه حلی مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند."

وی افزود: "به عنوان یک متحد نزدیک ایالات متحده، ما هدف مشترکی داریم: ایران باید به طور کامل و قابل تأیید از سلاح‌های هسته‌ای دست بکشد و فوراً تنگه هرمز را باز کند، همانطور که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز خواسته است."

در روزهای اخیر، وادفول و دیگر مقامات آلمانی تلاش کرده‌اند تا اختلاف بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان را کاهش دهند.

مرتس در 27 آوریل گفت که ایران در میز مذاکره واشینگتن را "تحقیر" می‌کند، که این امر باعث واکنش‌های خشمگینانه‌ای از سوی واشینگتن شد.

ایالات متحده اعلام کرد که ۵۰۰۰ سرباز از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در آلمان منتقل خواهند شد و ترامپ همچنین اعلام کرد که تعرفه‌های ایالات متحده بر خودروها و کامیون‌های اتحادیه اروپا در روزهای آینده از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

ترامپ کل بلوک اتحادیه اروپا را به عدم رعایت توافق تجاری امضا شده در تابستان گذشته متهم کرد، حتی با وجود اینکه این پیمان مراحل قانونی خود را در این بلوک طی می‌کرد.

تعرفه‌های جدید اعلام شده به ویژه به صنعت بزرگ خودروسازی آلمان ضربه سختی وارد خواهد کرد.

تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران از زمان اجرای آتش‌بس در اوایل آوریل پیشرفت ظاهری کمی داشته است و نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد تشدید مجدد تنش وجود دارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفت که طرح جدیدی را که توسط تهران ارائه شده است بررسی خواهد کرد، اما اظهار داشت که "نمی‌تواند تصور کند که قابل قبول باشد". وی افزود که از نظر او، ایران "هنوز بهای کافی را نپرداخته است."

سپاه پاسداران ایران امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده باید بین "یک عملیات غیرممکن یا یک توافق بد با جمهوری اسلامی ایران" یکی را انتخاب کند.

صدر اعظم آلمان از جنگ انتقاد کرده است.

مرتس و دیگر رهبران اروپایی نگرانی ویژه‌ای در مورد پیامدهای اقتصادی بسته شدن تنگه هرمز ابراز کرده‌اند.

تقریباً یک پنجم از عرضه نفت جهانی قبل از شروع جنگ از این آبراه حیاتی عبور می‌کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن