نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، وارد بغداد شد و قرار است در مورد چندین پرونده حیاتی با رهبران و مقامات ارشد عراق دیدار و گفتگو کند.

این سفر امروز دوشنبه، ۴ مه ۲۰۲۶ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز شده و طبق برنامه، رئیس اقلیم کوردستان به مدت دو روز در بغداد حضور خواهد داشت. ریاست اقلیم کوردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی در جریان این سفر، سلسله دیدارهایی را با مقامات بلندپایه عراق انجام می‌دهد. در این نشست‌ها، فرآیند سیاسی، تشکیل دولت جدید عراق فدرال، روابط اربیل و بغداد و چندین موضوع دیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

این سفر رئیس اقلیم کوردستان به بغداد، در راستای ادامه مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید دولت فدرال انجام می‌شود. خبرنگار کوردستان ۲۴ در بغداد، گزارش داد که نچیروان بارزانی با نوری مالکی، محمد شیاع سودانی، علی زیدی، عمار حکیم و شورای عالی جریانهای سیاسی سنی عراق، دیدار خواهد کرد.

پس از آنکه "علی زیدی" از سوی چارچوب هماهنگی مکلف بە تشکیل کابینه شد، در اولین ایستگاه سفر خود وارد اربیل شد و با پرزیدنت بارزانی، نخست‌وزیر و رئیس اقلیم کوردستان دیدار کرد. در آن نشست‌ها، مقامات عالی‌رتبه اقلیم کوردستان ضمن اعلام حمایت از تشکیل دولت جدید، تأکید کردند که حل مشکلات معلق‌مانده میان بغداد و اربیل باید "بر اساس قانون اساسی و احترام به حقوق مردم کوردستان و جایگاه فدرالی اقلیم کوردستان" باشد.

نخست‌وزیر مکلف بە تشکیل کابینه نیز در اربیل بر این نکته تأکید کرده بود که "قدرتمند بودن اقلیم کوردستان، به معنای قدرتمند بودن دولت فدرال است".