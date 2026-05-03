تأکید نچیروان بارزانی و سران چارچوب هماهنگی بر تشکیل دولتی پاسخگو بر پایه قانون اساسی
ریاست اقلیم کوردستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که پیشازظهر امروز دوشنبه (۴ مه ۲۰۲۶)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در چارچوب سفر رسمی خود به بغداد، با رهبران "چارچوب هماهنگی" دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست، آخرین تحولات فرایند سیاسی عراق و تلاشها برای تشکیل دولت جدید فدرال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طرفین در این راستا بر ضرورت شکلگیری دولتی تأکید کردند که توانایی مقابله با چالشهای مرحله کنونی را داشته و پاسخگوی انتظارات و مطالبات تمامی طیفها و مؤلفههای جامعه عراق باشد.
بر اساس این بیانیه، هر دو طرف بر اهمیت همکاری میان جریانهای سیاسی و کار مشترک برای حل مشکلات کشور، بهویژه اختلافات میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی تأکید ورزیدند. همچنین ضرورت حفظ آرامش، ثبات و حاکمیت ملی عراق از دیگر محورهای اصلی این گفتگو بود.
نچیروان بارزانی در این دیدار تصریح کرد: اقلیم کوردستان از فرایند سیاسی عراق حمایت کرده و تمامی همکاریهای لازم را برای موفقیت گامهای تشکیل دولت جدید فدرال بهکار خواهد بست.
از سوی دیگر، رهبران چارچوب هماهنگی ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، بر اراده خود برای حلوفصل بنبستهای سیاسی تأکید کردند. بررسی پیامدهای جنگ و تنشهای منطقهای بر امنیت عراق بخش دیگری از این نشست بود که طی آن، طرفین بر لزوم دور نگه داشتن کشور از خطر درگیریها و تنشهای منطقهای توافق کردند.