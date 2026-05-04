اربیل (کوردستان۲۴) ـ سخنگوی پارت دموکرات کوردستان تأکید کرد که پارت دموکرات روند سیاسی در عراق را تحریم نکرده و سفر رئیس اقلیم به بغداد با هدف جلوگیری از تکرار مسائل گذشته انجام شده است.

امروز دوشنبه ۴ مه ۲۰۲۶، محمود محمد، سخنگوی پارت دموکرات کوردستان در اظهاراتی رسانه‌ای اعلام کرد: « پارت دموکرات کوردستان بغداد را تحریم نکرده است، فقط نمایندگان و وزیران خود را فراخوانده است تا با آنها درباره اوضاع مشورت کند.»

وی افزود که موضع خود را به طور رسمی در بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند تا دیدگاه‌هایشان تحریف نشود.

در خصوص سفر نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان به بغداد نیز اظهار داشت که این سفر با هدف گفت‌وگو درباره تشکیل کابینه جدید دولت عراق انجام شده است.

محمود محمد، گفت: «رئیس اقلیم کوردستان به عنوان مقام طراز اول اقلیم در چارچوب نظام حکومتی، می‌خواهد با شخصی که برای تشکیل کابینه مکلف شده و با چارچوب هماهنگی شیعه و سایر طرف‌های شیعه و اهل سنت گفت‌وگو کند تا از تکرار مسائلی که در گذشته پیش آمده‌اند جلوگیری شود.»

او توضیح داد: «هدف، ایجاد هماهنگی برای چگونگی تشکیل کابینه و مدیریت کشور در آینده است تا موانعی که در گذشته برای اقلیم کوردستان و مردم آن ایجاد شده‌اند، کاملاً ‌برطرف شوند.»

همچنین تأکید کرد: «موضع پارت دموکرات کوردستان در خصوص تشکیل کابینه تغییر نکرده است.»

